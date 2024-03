"Nezavisna platforma Sjever na parlamentarne izbore izlazi samostalno u 3. izbornoj jedinici. Nismo dio nikakvih koalicija, idemo čisto i često, onako kako smo funkcionirali do sada. To je snažna zaštita interesa sjevera Hrvatske kao najproduktivnijeg, najinovativnijeg, najrazvijenijeg hrvatskog kraja koju nijedna vlada do sada nije mazila i podržavala u onoj mjeri u kojoj je to zaslužuju ovi građani", rekao je rekao je predsjendik stranke Matija Posavec u utorak u Čakovcu.

Što se tiče kandidature Zorana Milanovića rekao je da se ne želi miješati u ustavnopravne forme.

"Samo ću reći da to miješanje karata i reakcija javnosti koja je bila evidentna od petka na dalje će sasvim sigurno motivirati veći izlazak birača na izbore, a to izborima daje veći legitimitet pa je s te strane to dobro"

"Imamo priliku u 2024. godini imati više od 60 posto izlasnosti na izbore,a tada je i politička situacija čista."

'Svaki dan se opcije preslaguju'

Na pitanje ako uđu u Sabor, kome će radije dati povjerenje, Posavec je odgovorio:

"Nećemo mi o tome odlučivati, ali definitivno, odvojit ćemo određeni broj mandata i primarno će biti podrška vlade lijevog centra".

Na pitanje hoće li na izbore s HNS-om, naglasio je da u 3. izbornoj jedinici idu samostalno, a u nekim drugima razgovaraju s partnerima centrističkih stranaka.

"Vidite i sami da se te opcije svaki dan preslaguju. Što je bilo prije tjedan dana ne znači da će biti i sutra, ali mi idemo samostalno"

Potpisujemo i deklaraciju sa županom Jelićem jer stvarno imamo dobru suradnju na spoju zelene i plave Hrvatske, znači 9. izborna jedinica

"Ako bude prilike, ako bude mogućnosti, podržat ćemo vladu lijevog centra"