Želi debatu, ne želi TikTok, kao ni dati ostavku na mjesto predsjednika prije pobjede na izborima - glavne su to poruke predsjednika Zorana Milanovića u ekskluzivnom intervjuu za RTL s Adrianom de Vrgnom kojem je otkrio što građanima nudi u svom programu i što planira napraviti nakon izbora.

Iako ga je Ustavni sud upozorio da kao predsjednik ne bi trebao sudjelovati u kampanji niti biti na listi bilo koje stranke, Milanović je ponovio da ne planira odustati od svog nauma, a on uključuje micanje HDZ-a s vlasti i okupljanje vlade nacionalnog spasa.

"Jedna je stvar tu ostala do kraja neizrečena, a ključna je. Milanović se vidi kao jedinog koji može okupiti raznorodnu koaliciju poslije izbore koja bi maknula HDZ. Krenuo je naglašavati to pa otišao u drugom smjeru, ali isticao je da je za njega ovo povijesni trenutak i prilika. On sebe vidi kao jedinu osobu koja može okupiti 'Ligu pravde' raznorodnih superjunaka koji će se obračunati s onim koga on smatra glavnim zlikovcem, a to je Andrej Plenković. Ali, postoji problem s tim povijesnim trenutkom i takvom figurom. Nisam siguran da veći dio hrvatskog naroda rezonira s tom porukom. Jer ne vidimo manifestaciju tolikog nezadovoljstva na ulicama da bi ga ljudi slijedili, a dobar primjer je loš odaziv na nedavne prosvjede oporbe", objašnjava RTL-ov izborni analitičar Mate Mijić dodajući da će izazov za Milanovića biti kako "prodati" tu viziju biračima.

Jer, smatra Mijić, trenutno postoji velika razlika između predsjednikovih očekivanja i očekivanja birača. A želi li postići ono što najavljuje, mora uvjeriti birače da situaciju gledaju njegovim očima.

'Pleše na rubu ustavnosti. Cijena mlijeka nije opravdanje za to'

Plenković ga je dan ranije u intervjuu za RTL nazvao kukavicom i pozvao da podnese ostavku kako bi "napravili pravu političku utakmicu", a Milanović mu je odgovorio pozivom na debatu, na koju bi, kaže, rado došao. Ona bi u ovom trenutku više odgovarala Milanoviću, smatra RTL-ov politički analitičar.

"Koliko je izgledno da Plenkovića i Milanovića uskoro vidimo u izbornom sučeljavanju ovisit će o odluci medija koliko su se spremni izložiti, jer Ustavni je sud rekao svoje. Milanović s pričom o debati igra na premijerov ego koji je izražen. Ali kada bi pristao na debatu, Plenković bi se jako izložio. Milanović je tu slikovitiji i u očima prosječnog birača 'ubitačniji' jer je spreman na, kako kaže, grube riječi. Mislim da u ovom trenutku ništa HDZ-u ne sugerira da bi debata bila dobar potez. Ima stabilnu podršku pa bi ona u ovom trenutku više donijela Milanoviću", objašnjava Mijić.

Od predsjednika koji opet želi biti premijer čuli smo što planira ako dođe na vlast. Biračima obećava neovisnost pravosuđa i DORH-a, kaže da će "potjerati" novoizabranog glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića zbog kojeg je i ušao u "izborni ring". Najavljuje oslobađanje institucija "od zuluma i terora koji HDZ" provodi.

Ocijenio je i da Plenkovićeva Vlada u dva mandata nije napravila ništa dobro, iako im je on ostavio "urednu špajzu". Pa se uhvatio uspoređivanja koliko su vozači izdvajali za benzin u njegovu mandatu, a koliko moraju "iskeširati" sada. Kako bi "razotkrio laži, nepoštenje i nečast", preračunavao je koliko se litara mlijeka nekad moglo kupiti za medijalu plaću.

"Milanović pleše na rubu ustavnosti. Je li cijena mlijeka opravdanje za to, nije. Ali on ovu situaciji vidi puno većom. Kroz te primjere pokušava oslikati zabrinutost jer smatra da Hrvatsku treba spasiti. Može li se spašavanje Hrvatske ljudima dočarati kroz ovo, prekratko je razdoblje. Veliki izazov je da dočara prosječnom biraču ono što on vidi", kaže Mijić koji upozorava da se Milanovićev lukav plan može pretvoriti u loš plan.

'Milanović nije urođeni grubijan'

"Slabost Milanovićevih ideja proizlazi iz pitanja tko će na njih pristati od potencijalnih partnera nakon izbora. Spominjući program ne može biti tako konkretan kao primjerice HDZ, što i sam otvoreno kaže. Može iznositi ideje, kritizirati neke točke sustava, ali ne može dati previše konkretnih rješenja", smatra RTL-ov komentator.

Milanović je sam rekao da je njegovo najjače oružje gruba riječ, što je pokazao na primjeru mirovina.

"Misli da je utjecajan s ove pozicije, ali pitanje je koliko ljudi misli da će biti premijer kao što je predsjednik. Jer, bio je već premijer i tu se ne može dičiti nekim rezultatima", podsjeća Mijić.

Ipak, Milanović je bio puno mirniji u svom nastupu nego što smo ga navikli vidjeti i čuti u tri godine i pol godine predsjedničkog mandata kad nije birao riječi, a ni mete. Mijić naglašava da je to zato što Milanović bira grubost kad procijeni da će mu ona koristiti te da je pokazao da može sebe kontrolirati - kad to želi.

"Milanović nije urođeni grubijan, nego bira biti grub kad mu odgovara. Svi napadi na javno-političke figure bili su mu promišljeni, nije to bilo slučajno. Rijetko gubi kontrolu, odnosno bira kada će ju 'izgubiti'. Mislim da on može biti konstruktivan kad to želi, a grube riječi vidi kao snagu. I to je snaga koju koristi kad mu paše", zaključuje Mijić.

