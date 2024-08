Mijić: 'DP-u je tri godine trebalo da snime nastavak. Pratimo dramu 'Vino, CD-i i narukvice'

Izbori u DP-u su pred vratima. Kao prvi kandidat odmah se istaknuo Ivan Penava. Od Marija Radića nije bilo ni traga ni glasa. Još prije nekoliko dana Penava je tvrdio je nije 'puklo' među njima. "Što znače dobri odnosi?! Pozdravimo se… Komuniciramo kad se vidimo, kad imamo potrebu", rekao je Penava. Narednih dana povišenim tonovima naglašavao je kako "trebaju vođe, ne marionete, ako netko ne može u prve redove taj ne može upravljati strankom"... aludirajući na Radića. Mario Radić mudro je šutio, a onda je prelomio. Najavio je svoju kandidaturu.

"Iako na ovim izborima, možemo biti samo promatrači jer se unutarstranački izbori nikada ne dobivaju preko medija i javnosti", kako kaže politički analitičar Krešimir Macan, već će pobjednika odlučiti lobiranje i tko će doći do više kandidata - jedno je sigurno, smatra macan, HDZ neće ostati bez većine kakav god ishod bio. Nitko od "gubitnika" neće prijeći u oporbu. Vjerojatnije je da će prijeći u HDZ i tako olakšati ruke za vladajuću stranku.

"Dugo se vremena mislilo da je Penava taj iza kojeg stoji Radić kao zamjenik glavnog tajnika koji drži sve konce u rukama. To je tako izgledalo dok nisu ušli u koaliciju, a Radić se povukao sa svih izvršnih funkcija. To je bio prvi znak upitnika. On je trebao biti na svim funkcijama gdje je sada Penava. Tada su neki drugi ljudi došli u prvi plan i Penava je dobio više prostora. Tu se Penava okuražio i rekao "ajmo složiti stranku onako kako mislimo da treba", objasnio je Macan. Mario Radić htio je to koordinirat sa strane, ali mu očito nije prošlo.

"Dojam je da Penava vodi situaciju, a da Radić više odgovara na Penavu. Ali, jasno je da će biti bitka na blizu, i kako god da završi, strana koja izgubi će se pasivizirati. Neće se povući u radu stranke. To ne znači da će HDZ izgubiti partnera jer im to nije cilj. Shvatili su da mogu na nešto utjecati", rekao je Macan i podsjetio na Penavine izjave gdje preuzima zasluge za proslavu u Kninu i naglašava da to tako ne bi izgledalo da DP nije u Vladi.

Kako je uopće došlo do raskola u stranci, znaju samo akteri priče, ali je sigurno da je sada krenulo međusobno vađenje prljavog veša. Prvo je Penava rekao da ljudima nije mjesto u politici koji su tu došli jučer, Radić je zatim tražio Penavu da mu predoči svoj ratni put… I pitanje je što će još izaći do 31. kolovoza.

Politički analitičar Mate Mijić iznio je svoje mišljenje:

"Sudeći prema količini crnila koja izlazi iz Domovinskog pokreta, svjedočimo nastavku drame "Vino, CD-i i narukvice". Trebalo im je tri godine da snime nastavak i sad je drugi predsjednik na udaru, ali to je u suštini sva promjena. Glavnina aktera je ista, a kanali kojima crnilo izlazi na površinu također. Scenarij koji upravo gledamo ima već viđeni potpis. Kako sugerira njihov logotip, Domovinski pokret očito se vrti ukrug i periodički sami sebe izgrizu i izranjavaju. Autodestrukcija je sad već tradicija Domovinskog pokreta i pitanje je može li se i u kojoj mjeri takvu stranku strukturirati u stabilnog partnera u vlasti, što se čini kao namjera Ivana Penave", rekao je Mijić i objasnio da on ostavlja dojam kao da želi raskrstiti s dosadašnjom autodestrukcijom, ali pitanje je, unatoč velikoj potpori koju uživa, koliko mu štete može nanijeti druga strana.

"Penava projicira snagu komunicirajući potporu velike većine stranačkih "teškaša", pomoći će mu i to što vlast privlači ljude, ali u vlasti se moraju raditi i neki kompromisi koje će druga strana eksploatirati. A, ta druga strana ima i medijsku i financijsku snagu igrati i nakon što formalna unutarstranačka utakmica završi. Pobijedi li Penava, oni će ga sljedeće tri i pol godine "bombardirati" i tako nastojati iscrpljivati", objasnio je Mijić, a za Marija Radića smatra da je ozbiljan čovjek i da sigurno nije nije nepromišljeno ušao u utrku za šefa stranke.

"Zasad se čini da je Penava u boljoj poziciji, ali Radić ne odaje dojam čovjeka koji odustaje bez borbe. Ono što će mu, u slučaju pobjede, stvarati najveći problem je činjenica da ne može napraviti nikakav veliki zaokret u odnosu na Penavu. Ova situacija slabi DP u odnosu na HDZ i tko god prevagne, morat će ljubiti prsten Plenkoviću i vjerojatno napraviti i veće kompromise od dosadašnjih. HDZ će koristiti njihovu slabost, to je sigurno. Kad ste "naložili" ljude protiv predsjednika stranke optužujući ga praktički za izdaju, onda se od vas očekuje da "spasite" stvar, a Radić, koliko god bio iskusan pregovarač i biznismen, neće to biti u poziciji napraviti", smatra Mijić.

Ipak, Mijić dodaje da će cijela ova situacija HDZ-u predstaviti problem isključivo zbog predsjedničkih izbora i očekivane potpore DP-a njihovom kandidatu Primorcu. Što se tiče vladajuće većine, gotovo je sigurno da će DP u njoj ostati, čak i ako dio zastupnika ode s gubitnikom unutarstranačkih izbora. Obje će frakcije ostati u većini, pitanje je samo hoće li ona koja ispadne manja uspjeti za sebe ispregovarati neke pozicije u izvršnoj vlasti na račun "legitimnog" DP-a.

