Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik u nedavnim istupima je izjavio kako očekuje da bi pobjeda Donalda Trumpa na predstojećim američkim predsjedničkim izborima mogla otvoriti vrata proglašenju neovisnosti Republike Srpske dodajući kako vlasti tog entiteta nisu odustale od takvog cilja unatoč upozorenjima Zapada.

U intervjuu kojega je u ponedjeljak na svojim mrežnim stranicama objavio ruski provladin list "Izvestia", Dodik je kazao kako "BiH nestaje" pa će RS stoga tražiti načine da učvrsti svoju samostalnost.

Sjedinjene Američke Države neće mirno promatrati mogući pokušaja odvajanja Republike Srpske od Bosne i Hercegovine, poručili su na društvenim mrežama iz američke ambasade u Sarajevu Dodiku kada ranije u prosincu ponovio tu staru prijetnju.

"Prije svega, treba pustiti da završe izboru u Americi. Situacija je neizvjesna, a predizborne kampanje su pune obećavanja i riječi no kad se jednom sjedne na mjesto šefa države, onda je priča drugačija. Uz ovlasti, postoji i puno odgovornosti i u svemu tome čovjek drugačije rezonira i donosi odluke", rekao je Marinko Ogorec, vojni analitičar.

Samtra kako se u ovo vrijeme prije izbora ne treba previše držati riječi Donalda Trumpa, pa tako ni aktualnog predsjednika Joea Bidena.

"Sve što je rečeno u vrijeme predizbornih kampanja, ne treba previše shvaćati ozbiljno. Nije pametno komentirati nešto što je još uvijek previše hipotetsko", poručio je Ogorec.

Na pitanje je li dugogodišnja ideja Milorada Dodika da se odcijepi od Bosne i Hercegovine uopće moguća, Ogorec odgovara negativno.

"Jedno je želja jednog čovjeka i skupine, a drugo je priznanje međunarodne zajednice. Jedno bez drugoga ipak ne ide. Mogućnosti za odcjepljenje za sada nema", rekao je.

Dodik je otvoreno branio politiku Moskve i zagovarao nastavak pohoda na Ukrajinu uključujući tvrdnju da Rusija ima sva prava na Krim koji nikada nije bio ukrajinski.

"Milorad Dodik bi možda i bio spreman upotrijebiti vojnu silu za svoje ciljeve, kada bi je imao, ali nema", smatra Ogorec.

Na pitanje "Izvestie" je li referendum o neovisnosti RS moguć već ove godine Dodik je odgovorio konstatacijom kako će se to tek vidjeti. Komentirajući mogućnost da se taj entitet po proglašenju neovisnosti od BiH priključi Srbiji, pojašnjavao je kako on to promatra kao pravo na ujedinjenje svih Srba po istom modelu po kojemu su se ujedinile Istočna i Zapadna Njemačka.

Ovog tjedna Dodik je boravio u Bjelorusiji gdje je razgovarao s njenim čelnikom Aleksandrom Lukašenkom te je potom otputovao u Tatarstan i tamo se sastao s Vladimirom Putinom.

Pojašnjavao je kako je s Putnom razgovarao duže od sat vremena o stanju u RS i Rusiji pri čemu Rusija, kako je kazao, cijeni protivljenje uvođenju sankcija kao i ulasku BiH u NATO.

"Ohrabrio nas je da to nastavimo raditi", kazao je Dodik koji tvrdi da je Putin sastankom s njim pokazao koliko mu je stalo do RS.

