Plenković nakon poraza Primorca: 'Ovo mi je sinoć Dragan rekao'

Dan nakon prvog kruga predsjedničkih izbora održana je sjednica predsjedništva HDZ-a.

Njihov kandidat Dragan Primorac po dolasku na sjednicu dao je kratku izjavu medijima u kojoj se osvrnuo na težak poraz u prvom krugu. "Kada uđete u drugi krug, to je sasvim nova utakmica. Ja sam sportaš, tu padneš pa se digneš", poručio je Primorac.

Plenković dao izjavu

Kaže da je Zoran Milanović, koji je osvojio 49.09 posto glasova, postigao vrlo dobar rezultat. Birači su mu dali potporu veću nego što je ja imam. Ide drugi krug. Idemo to odraditi s dignitetom, pošteno, i ja se uzdam da će veliki broj ljudi dati mi potporu nakon što artikuliram neke stvari. Bilo je šumova, bilo nas je jako puno i ne zaboravite da je relativno mali broj ljudi izašao na izbore", rekao je Primorac.

Nakon sjednice Predsjedništva javnosti obratio se i premijer Andrej Plenković. "Raspravili smo rezultate prvog kruga, izvijestili smo kolege o dogovoru koji je postignut sa sindikatimajavnih službi", kaže Plenković na početku.

'Kekin se dogovorila s Milanovićem'

"Čuli ste što smo kazali jučer, danas smo čuli veći broj aktera da komentiraju situaciju. Danas je počeo drugi krug, nastavlja se kampanja, Primorcu ćemo dati podršku. Očekujemo da ima puno više prostora u medijima u iduća dva tjedna nego što je bilo proteklih mjeseci. Vjerujemo da će biti sučeljavanja, da će javnosti vidjeti njegov kapacitet da postane predsjednik", dodaje premijer.

"HDZ nije zadovoljan rezultatima, jer su niži nego su ankete Primorcu davale. Ali drugi krug je nova utakmica, idemo u nju angažirani sa željom svih naših dužnosnika da daju kandidatu Primorcu podršku", kaže Plenković.

Premijer tvrdi da su se predsjednička kandidatkinja stranke Možemo Ivana Kekin i Milanović "dogovorili prije izbora". "Lijevo od centra imali ste Milanovića i gospođu Kekin, a od centra na desno imali ste ostale kandidate. Došlo je do disperzije glasova. Vidjeli ste, nitko se nije očitovao da mu da potporu, osim Kekin koja se dogovorila prije izbora za ovo dogovorila s Milanovićem, to je svakome jasno. Ljevica će Milanovića i dalje slaviti kao svoga. Kad ja vodim HDZ, i kad uzmemo birače centra i nešto lijevo liberalnog centra, onda krajnja desnica uzvraća atentatom na Banske dvore", tvrdi Plenković.

Prozvao Milanovića

"Pozivam sve birače da dobro promisle želi li idućih pet godina imati predsjednika koji je vodio prorusku politiku, bez ikakvih dilema. Jasno zagovara Putinov narativ, dobiva velike potporu i nagrade u ruskim medijima. Upozoravam birače da to za Hrvatsku nije dobro. Hrvatima ne čestita Dan državnosti. Je li normalno da ruši i krši Ustav, da napadna na najvulgarniji i najbrutalniji način Ustavni sud, da tri puta zatoči načelnika Kundida", govori Plenković.

"Po meni, kad netko pet godina ne radi ništa, a to je Milanovićeva bilanca za segmente u kojima je nadležan, kad ide u drugi mandat, prepiše slogan od predsjednika Tuđmana i ne napiše dvije crtice programa, onda on plagira, podcjenjuje birače i baštini svoj nerad. Malo mi je smiješno slušati komentare da je ovo plod rada. Volio bih vidjeti kojeg rada. Ako se pod rad podrazumijeva političko divljaštvo, primitivizam, rušenje institucija, opstrukcija Vlade, i niti milimetra doprinosa hrvatskom razvoju i gospodarstvu, onda je to tako, onda je to neka druga utakmica koja nema veze s realnošću. Hoćemo li staviti sva jaja u istu košaru, to valjda većina koji su za njega glasali ne želi, nego će pojesti lešo kukavičje jaje populizma i prljave igre", poručuje premijer.

"Ono što je njemu dopušteno ne bi bilo dopušteno nikome drugome. Da je ovo što je on radio u travnju radio predsjednik iz HDZ-a, njega bi mediji smlavili, komentatori prežvakali i ispljunuli, doživio bi ostracizam. Ovdje ne, ovdje imamo situaciju da su se medijski analitičari jutros probudili pisati o trijumfu Milanovića. Nisam vidio ni približno jednak tretman našoj trećoj pobjedi zaredom na parlamentarnim izborima, gdje smo ga teško porazili kao protuustavnog kandidata. Nisam vidio ni želju medija da analiziraju njegov poraz prije osam mjeseci. Ne sjećam se velikih analiza - gdje je nestao kršitelj Ustava, koji se sakrio u zavjetrinu, lizao rane mjesecima. A s jednakom žestinom danas - je li to poraz Primorca, Plenkovića, HDZ-a. Taj uhodani mehanizam je svojstven današnjoj medijskoj Hrvatsko", nastavlja Plenković.

"Imali ste jedino sučeljavanje na kojem su kandidati napadali Primorca. Primorca su napadali i lijevi i krajnje desni, žestoko, sustavno, stvorili mu okvir od samog početka kandidature i krenuli ga polomiti. Ne žalim se, to je tako. Meni je sinoć Dragan rekao - 'slušaj, ja nisam vjerovao da je to ovako, pravo političko čudo je u kakvim okolnostima vi pobjeđujete'", govori Plenković.

Interno kuhanje?

Naša reporterka Katarina Brečić pitala je bi li rezultat bio drugačiji da je netko drugi bio kandidat HDZ-a. "Nitko tko je imao potencijal da bude predsjednički kandidat to nije htio. Testirali smo dosta ljudi. Primorac je stajao dobro u istraživanjima, konsenzualno smo se svi zajedno dogovorili da je on taj. Ovo govorim da ne bi bilo internih kuhanja. Nitko drugi nije htio. Dragan je htio, ima sve kvalifikacije, bio je ministar, išao na izbore, profesionalno i znanstveno, poduzetnički realiziran. Ima međunarodne kontakte. Ako on nije profil za predsjednika Republike, onda ne znam tko je", govori Plenković.

Naša reporterka zatražila ga je da objasni što znači "interno kuhanje". "Pa razumijete, ne moram hrvatski prevoditi", odgovara Plenković.

Novinari su pitali je li ga osobno uzdrmao rezultat. "Mislim da tako nešto reći bi bilo izvrnuti realnost. Za razliku od Milanovića, koji je kao predsjednik, koji se nije usudio dati ostavku u travnju i ići u pravi fight sa mnom. Niti sam imao pretenzije imati predsjednik, niti sam bio glavna osoba kampanje, to je naš kandidat Primorac. U godini kada predvodim HDZ u trećoj uzastopnoj pobjedi za Sabor, kada na Europskim izborima dobijemo 6/12 mandata, reći meni je li mi ovo teško palo... Bio bih sretniji da smo imali bolji rezultat, ali to je tako kako je. Nije to nešto što će me osobno pokolebati u ulozi predsjednika Vlade ili kao političara", kaže Plenković.