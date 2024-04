Izborna kampanja službeno je krenula. Državno izborno povjerenstvo u subotu je objavila kako su primili 165 pravovaljanih lista, a na parlamentarne izbore ide 2.277 kandidata. O svemu se na svojem blogu i Facebook profilu oglasio politički analitičar, PR stručnjak i RTL-ov politički komentator Krešimir Macan.

Na Facebook profilu objavio je graf kojim prognozira moguću raspodjelu mandata. "Jedno od meni najčešćih upućenih pitanja ovog dana jest kako stoje stranke po pitanju mandata dva tjedna prije parlamentarnim izborima. To je jako nezahvalno odgovoriti, no zainteresiralo me, pa sam proveo cijelo popodne u proučavanju dostupnih podataka", napisao je Macan na svom blogu Manjgura.

Rezultat analize pokazuje da je HDZ i dalje dosta bliži formiranju vlade od koalicije Rijeke pravde. Macan navodi da je upravo to razlog zašto predsjednik Zoran Milanović ne daje ostavku. "Svjestan je i on mogućih scenarija i ključne uloge predsjednika u povjeravanju mandata onome tko (ne)skupi 76 potpisa", napisao je Macan.

Macan napominje da je ovo samo jedan model te da je nezahvalno raditi bilo kakve prognoze s deset izbornih jedinica jer je svaka priča za sebe. Međutim, ističe da su objavom lista neke stvari postale jasnije.

"Prvo i najvažnije, nakon poguranca predsjednika Zorana Milanovića SDP-u, koalicija Rijeke pravde SDP-a, Centra i partnera može očekivati rezultat na razini prošlih izbora, što je odlično jer ne idu ponovno s nekim partnerima s kojima su tada postigli isti rezultat. Ali istovremeno i ograničavajuće jer nema puno prostora za rast jer su konkurenti na ljevici Možemo, Fokus Republiku, Nezavisna platforma sjevera, Radnička frontu, IDS+PGS te čak Ričard nezavisni, dok se HDZ-u s desna uz Domovinski pokret i Most prijeti i Odlučnost i pravednost Karoline Vidović Krišto i brojne male desne opcije koja opet sve izlaze razjedinjene", objasnio je Macan na blogu.

