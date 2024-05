DONJA GRADINA / Održana komemoracija za žrtve Jasenovca. Dodik: 'U Srebrenici se nije dogodio genocid, ovdje jest'

Vlasti Republike Srpske i Srbije, kao i svake godine do sada, tamo su organizirale svoje obilježavanje "dana sjećanja na žrtve genocida u Jasenovcu" uz tvrdnje kako je tamo tijekom ustaškog režima od 1941. do 1945. godine ubijeno 700 tisuća ljudi, unatoč tome što su do sada dokumentirani podaci o nešto više od 83 tisuće žrtava