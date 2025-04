Kombi koji je udario dijete na Trgu tamo nije smio biti! Kobnog jutra dobio je kaznu...

Tvrtka u čijem je vlasništvu dostavno vozilo, koje je u četvrtak na Trgu bana Josipa Jelačića naletjelo na dječaka i oca, nije imala dozvolu za prometovanje pješačkom zonom, potvrdilo nam je Komunalno redarstvo Grada Zagreba. Dodaju i da su komunalni redari istoga jutra postupali prema spornom kombiju zbog Prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

"Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost tvrtki DOREK d.o.o. nije izdao rješenje za prometovanje pješačkom zonom zbog dostave, odnosno opskrbe. Komunalni redari postupali su prema predmetnom vozilu oko 11:45 sati zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama", navode iz Grada za Danas.hr i dodaju: "Za sporno vozilo u ovoj kalendarskoj godini izdano je sveukupno 11 sankcija od strane ovlaštenih osoba Odjela prometnog redarstva, dok je tvrtki Dorek u istoj godini izdano sveukupno 121 sankcija za prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama".

U razdoblju od dvije godine, između 2022. i 2024., spomenutoj su tvrtki napisali 1214 kazni.Kako smo ranije doznali, otac je pokušao zaštititi dijete tijekom naleta kombija. Dječak je kasnije prebačen u Kliniku za dječje bolesti Zagreb gdje je zadržan na promatranju, no srećom bez težih ozljeda.

'Ne razumijem kako se kombi tamo našao'

U pješačkim zonama, kao što je ona na glavnom zagrebačkom trgu, mogu samo vozila s dozvolama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Opskrba u pješačkoj zoni dozvoljena je u jutarnjim satima, i to od ponedjeljka do petka u razdoblju od šest do 11 sati, a vikendom od šest do 10 sati. Sukladno Naredbi o uvjetima prometovanja vozila u središnjem dijelu Grada Zagreba i pješačkim zonama, za vrijeme obavljanja opskrbe u vozilu se mora nalaziti prijevoznički dokument (dostavnica, otpremnica, teretni list ili slično) s istaknutom adresom na koju se obavlja dostava, koji mora biti istaknut na prednjem staklu s unutarnje desne strane vozila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stalni sudski vještak za strojarstvo i promet Krunoslav Ormuž istoga se dana pitao je li dostavljač smio biti ondje jer se nesreća dogodila iza 11 sati.

"Mislim da treba imati na umu da je Trg bana Jelačića pješačka zona, a samo neka osoba uz posebne dozvole mogu ući u tu zonu. Osobno ne razumijem kako se mogao taj dostavni automobil naći u vrijeme kada se našao jer grad je striktno propisao kada i koja vozila smiju doći na područje, između ostalog i Trga bana Jelačića", kazao je Ormuž tada za RTL Danas.

Zbog ovakvog slučaja stručnjak za promet savjetuje stroža pravila za vozila u pješačkim zonama, poput kraćeg razdoblja u kojima se ondje mogu kretati.

Tvrtka Dorek d.o.o. u privatnom vlasništvu registrirana je za djelatnost Cestovnog prometa robe. Javno dostupni podaci kažu da je jedini član, ujedno i direktor Matija Martinović, te da je sjedište tvrtke na adresi Đurini 15 u Zagrebu.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak za promet o tragediji na Trgu: 'Ne razumijem kako se dostavni kombi tamo našao...'

Tekst se nastavlja ispod oglasa