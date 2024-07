Olujni sustav koji se ranije u subotu stvorio iznad Slovenije, a poslijepodne stigao i na područje sjeverne Hrvatske, donio nevrijeme i tuču.

Tuča je padala u varaždinskom kraju na području Zlogonja, Petrijanca, Virje Otoka, Cestice, Cvetlina, Vinica Brega, Gornjeg Vratna, javlja Varaždinski.hr.

Zbog nevremena je u Varaždinu otkazan i dio današnjeg programa aeromitinga CIAV 2024, no ipak je nastavljen nakon što su se vremenske prilike popravile.

Tuča i u Međimurju

U Gornjem Hrašćanu tuča veličine lješnjaka oštetila je usjeve, ali i ogradu na terasi. U Čakovcu je drvo palo između dva auta, a u Svetom Martinu na Muri nevrijeme je poremetilo održavanje Halicanum festa, dok se velika šteta dogodila u Pleškovcu, piše eMeđimurje.

Foto: eMeđimurje

Foto: eMeđimurje

Foto: eMeđimurje

Portal Neverin je na svojoj Facebook stranici objavio i fotografije tuče ‘ulovljene‘ zaštitnim mrežama. Poljoprivrednici koji su svoje nasade zaštitili mrežama, prošli su bez štete.

Novi olujni sustavi

Dva jača olujna sustava stvorila su se kod Koprivnice i Bjelovara.

Foto: AccuWeather/Screnshoot

Prema DHMZ-u sutra bi trebalo biti pretežno sunčano, vruće, a na Jadranu vrlo vruće. U unutrašnjosti su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, na istoku popodne i izraženiji.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 17 do 23, na istoku i 24, a na obali i otocima većinom od 23 do 27 °C. Najviša dnevna uglavnom od 31 do 36 °C, u unutrašnjosti Dalmacije i viša.

