Županica Karlovačke županije Martina Furdek-Hajdin zatražila je od vatrogasnog zapovjednika županije Gorana Frankovića da podnese ostavku. Županica smatra da je njegovim postupanjima narušen ugled Vatrogasne zajednice Karlovačke županije, ali i ugled funkcije koju obnaša, piše KAportal.

HDZ-ovac Goran Franković stupio je na dužnost ravnatelja Državne vatrogasne škole u Zagrebu 1. siječnja, a na posao je odlazio službenim zapovjednim automobilom Vatrogasne zajednice Karlovačke županije.

Vrlo brzo je stigla informacija da on i dalje ostaje županijski zapovjednik s radnim vremenom od svega 8 sati tjedno, a zatim je niti tri tjedna od preuzimanja dužnosti dao ostavku na mjesto ravnatelja Državne vatrogasne škole. Od 20. siječnja ponovno je županijski vatrogasni zapovjednik u punom radnom vremenu.

Možemo! Karlovac tražio je reakciju županice koja bi ga mogla razriješiti dužnosti. KAportal je dobio potvrdu da je ona to i zatražila, ali čini se da on to ne prihvaća.

"Time se ni na koji način ne dovodi u pitanje njegov dosadašnji rad kao profesionalnog vatrogasca. Zapovjednik Franković do danas ostavku nije ponudio", poručili su iz Ureda županice.

