Društvenim mrežama počela se kružiti "edukativna poruka" o samopomoći tijekom srčanog udara u slučaju ako vam se to dogodi dok ste sami za volanom. U poruci piše da ćete spasiti život i drugima ako je proslijedite dalje. Piše i da to preporučuju kardiolozi.

"Vozite se kući, stvarno ste umorni i frustrirani. Odjednom osjetite bol u grudima koja se širi u ruku i vilicu. Osjećaj je poput uboda u grudi i srce. Možda ste išli na obuku oživljavanja, ali vas nitko nije naučio kako da pomognete sebi. Osoba koja s osjeća slabo ima samo desetak sekundi prije nego što izgubi svijest. Možete sebi pomoći tako što ćete kašljati više puta vrlo snažno! Duboko udahnuti prije svakog kašlja. Kašalj treba ponavljati svake sekunde dok ne stignete u bolnicu ili dok vam srce ne počne normalno kucati. Duboko disanje daje kisik plućima, a pokreti kašlja, grčenjem dijafragme, mišića grudnog koša i samih pluća, potiču cirkulaciju krvi i rad srca. Kardiolozi kažu, ukoliko netko dobije ovu poruku i prenese je 10 ljudi, mogu očekivati barem jedan život spašen…", stoji u poruci koja se treba poslati na što više adresa, kako bi se naravno, spasilo što više života.

Foto: Danas.hr

Za stručno mišljenje pitali smo ravnatelja Poliklinike za prevenciju kardiovaskularnih bolesti Srčana, primarijusa Gorana Krstačića. Kad je čuo sadržaj sporne poruke, rekao je: "Fejk!"

"I to opasan fejk! Jer kašalj i duboko disanje aktivira nervus parasimpatikus što se nikad ne preporučuje osobama koje imaju palpitacije. Ako se to dogodi starijoj osobi, može doći do zastoja srca", objasnio je i dodao:

"Savjet u najmanju ruku nije dobar. Ako posumnjate da imate srčani udar, pogotovo za volanom, stanite sa strane i pozovite hitnu pomoć. Treba slušati savjete stručnjaka. U tom trenutku najbitniji je medicinski savjet, a ne pokušaj samoizlječenja", kaže Krstačić. Unatoč mišljenju, vjerojatno se neće odmah izgubiti svijest.

Iskusni kardiolog je dodao da smo na žalost, svjedoci brojnih ovakvih lažnih vijesti po internetu, pogotovo što se kroz lažne oglase provlače imena poznatih liječnika.

"Treba otići kod liječnika, a ne liječiti srce i pročišćavati krvne žile savjetima s interneta", rekao je i apelirao na građane da ne nasjedaju na razne oglase. Ljudi su, na žalost, i dalje skloni jednostavnim rješenjima i izbjegavanju medicinske pomoći.

"Time si direktno ugrožavamo zdravlje, a ovo je jedan od takvih primjera". Ipak, dezinformacija je bilo i prije lažnih internet poruka:

"Tako se nekad govorilo da masiranje vrata kod starijih osoba pomaže kod tahikardije. A kod osobe koja ima sužene karotidne arterije to može dovesti do još gore situacije pa čak i do moždanog udara", upozorio je Krstačić.

