Kandidati za Split rekli hoće li Hajduk osvojiti ligu: 'Moram biti realan'

U studiju RTL-a u ponedjeljak su se sučelili kandidati za gradonačelnika Splita - Franko Kelam (MOST/DOMINO/HSP/BUZ), Željko Kerum(HGS), Marina Kovačević(kandidatkinja Grupe birača), Davor Matijević (SDP/Možemo!/Direkt) i Tomislav Šuta (HDZ/DP/HSLS/HDS).

Aktualni gradonačelnik Ivica Puljak odbio je doći pod objašnjenjem da ne želi biti u istoj prostoriji s Kerumom.

Debatu je vodila RTL-ova voditeljica Damira Gregoret, a kandidati su između ostalog odgovarali i na brza "ili/ili" pitanja.

Trump ili Biden?

Kelam: Trump

Kerum: Nijedan

Kovačević: Trump

Matijević: Nijedan

Šuta: Trump

Jelena Rozga ili Grše?

Kelam: Grše

Kerum: Oboje

Kovačević: Grše

Matijević: Grše

Šuta: Grše

Doris Dragović ili Severina

Kelam: Doris Dragović

Kerum: Oboje, ja volim pjevati

Kovačević: Doris Dragović

Matijević: Severina

Šuta: Obje

Keš ili kartica?

Kelam: Kartica

Kerum: Keš

Kovačević: Kartica, obavezno

Matijević: Kartica

Šuta: Kartica

Tko će biti prvak ove sezone?

Kelam: "Moram biti realan, blagu prednost dajem Dinamu".

Kerum: "Treba biti iskren, uvijek sam iskren. Strah me da Hajduk neće biti jer nema puno šansi. Dobro je to pitanje za Ivoševića, pošto on prati utakmice s Passatom. Nažalost, bit će Dinamo".

Kovačević: "Hajduk već je prvak u mome srcu, ali mora ostati u našim rukama i rukama navijača".

Matijević: "Volio bih, ali Hajduk neće nažalost. Radije bih Rijeku, iako je to biranje manjeg zla. Puno draža mi je Rijeka, Dinama mi je navrh glave".

Šuta: "Bit će teško ali vjerujemo u čuda. Možda se i dogodi".