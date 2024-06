Britanski mediji navode kako raste zabrinutost zbog širenja denga groznice Europom koje prenose komarci.

Ali zašto ove krvopije više "vole" neke ljude dok druge skoro puštaju na miru? Kako piše Daily Mail, zujavi dosadnjakovići prenose mnoge bolesti i predstavljaju sve veći zdravstveni rizik u Europi. Zanimljivo je da leteći vampiru plijen pronalaze uz pomoć mirisa, a jedna od stvari za kojom traže je ugljični dioksid (CO2). To plin koji izdišemo i komarcima je on "svjetionik". Kako navodi ovaj britanski dnevnik, ljudi koji izdišu više CO2 jednostavno su privlačniji kukcima.

A to znači da komarci više grizu muškarce, a potom i trudnice. Također, odrasli su privlačniji od djece. Dr. Robert Jones, stručnjak za kontrolu bolesti s Londonske škole za higijenu i tropsku medicinu, rekao je da bi deblji ljudi također mogli biti meta. Među skupinom ljudi, udio ugriza na pojedincu povezan je s udjelom ukupne površine ili težine koju je taj pojedinac ima", rekao je. Istom logikom i ljudi koji vježbaju mogli bi biti privlačniji, a i bakterije na tijelu mogle bi pridonijeti tome da neki ljudi više mirišu komarcima te da daju jedinstvenu aromu po kojoj komarci odabiru žrtve.

Naš prirodni miris određen je kombinacijom naše genetike kao i mikrobiote kože, zajednice mikroskopskih organizama koji žive na površini našeg tijela. Naime, u testovima u kojima ljudi nose najlonske trake za izvlačenje mošusa, a zatim ih vješaju ispred rojeva komaraca, jasno su pokazali da insekti vole određene arome tijela. Slične studije na blizancima sugeriraju da bi genetika mogla biti odgovorna za čak 67 posto slučajeva privlačenja komaraca.

Dr. Jones je pojasnio: "Vjerujemo da genetski čimbenici i mikrobiom naše kože utječu na hlapljive spojeve koje naša tijela proizvode, a to zauzvrat utječe na to kako mirišemo.'' Nadale, i boje bi mogle utjecati na njihov odabir te su neke studije pokazale da preferiraju crvenu, narančastu, crnu ili cijan boju.Nasuprot tome, zelena, plava ili ljubičasta boja nisu privlačile pozornost krvopija. Stručnjaci vjeruju da su komarci razvili ovo osjetilo kako bi razlikovali plijen od okoline nakon što ih nanjuše. Zanimljivo je da komarci svijet vide drugačije od nas, pa ljudsku kožu vide, bez obzira na pigmentaciju, kao narančastu ili crvenu.

Odavno se provlači i teza da ih privlače neke krvne grupe, i čini se da im je krvna grupa 0 privlačnija. No postoje testovi koji to potvrđuju i koji ga opovrgavaju. Dr. Jones je rekao da krvna grupa vjerojatno nije važna komponenta privlačnosti komaraca. "Čini se da nema čvrstih dokaza da krvne grupe utječu na to koliko su ljudi privlačni komarcima. Drugi faktori su važniji", rekao je. A tu je i ono što jedemo ili pijemo pa navodno oni koji jedu češnjak "odbijaju" jer zapravo kamufliraju prirodni miris čovjeka, dok druga hrana kao što je slatka ili slana hrana, pa i pivo, privlače leteće napasti. No mnoge studije do sad nisu uspjele ni potvrditi ni dokazati ove tvrdnje ili imaju ograničeni doseg dokazivanja.

