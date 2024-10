Kako je stan koji to nije postao 'jedinstvena prilika' za 70.000 eura?

Hrana je skupa, cijene automobila nemilosrdno rastu, a nekretnina neophodna za život postala je luksuz. Cijene nerealno rastu svim proizvodima i uslugama, pokretninama i nekretninama. Građani si čak i uz 'doživotno ropstvo' kredita teško mogu priuštiti normalan prostor za življenje. Pod 'normalan' mislimo useljiv, suh, s dovoljnim brojem kvadrata po realnoj cijeni i urednim papirima. Ništa spektakularno, ali na hrvatskom tržištu nekretnina to je postalo kao da tražite iglu u plastu sijena. Oglasi za nekretnine kojima svakodnevno svjedočimo prikazuju da ljudi prodaju sve i to po bezobrazno visokim cijenama.

Od spremišta do luksuznog doma

Garsonijeru od 11 kvadrata koja je vjerojatno u nekim normalnijim vremenima bila spremište sada ne možete pronaći ispod 50.000 eura, a to baš i nije neki iznos koji imaš u džepu ili ga možeš uštedjeti preko noći. Uz prosječnu hrvatsku plaću i standard, ovakvu si nekretninu možemo priuštiti uz puno odricanja i godine rada, ali svjesni da ćemo biti 'nagužvani kao srdele' bez mogućnosti za socijalnu interakciju u svom teško zarađenom stanu jer mjesta nema niti za vas.

Osim spremišta koji su postali stanovi po 'povoljnijoj cijeni' možete živjeti i u derutnoj šupi u dvorištu zgrade koja je preko noći postala stan.

Stan koji to nije

Na jednom oglasniku smo pronašli oglas u kojem se prodaje stan u Ilici od 28 kvadrata za 'samo 70.000 eura', odnosno 2.500 eura po kvadratu. Međutim taj stan od 28 kvadrata zapravo i nije stan od 28 kvadrata nego dva derutna prostora od 14 kvadrata pregrađena nosivim zidom.

U oglasu piše da bi se u tom nosivom zidu mogao napraviti otvor kako bi taj stan koji zapravo nije stan, to mogao postati. Svakako to iziskuje dodatne troškove- od statičara, izrade projekta i na kraju do same izvedbe, ali to dakako nije navedeno u oglasu.

Osim toga sastrane morate imati i popriličnu svotu novaca ako ovaj stan koji to nije želite osposobiti za život. U njemu ćete morati urediti sve od instalacija, podova, zidova pa do namještaja. Da ne bi sve bilo tako crno ispred 'stana' imate betoniranu terasu, a postoji i mogućnost parkinga u dvorištu.

"Predmetna nekretnina je prilika na tržištu, nalazi se na području koje se ubrzano razvija u kontekstu izgradnje novih poslovnih i stambenih zgrada, trgovina i ostalih ključnih sadržaja", stoji u oglasu pa ako ste u potrazi za nekretninom svakako nemojte zaboraviti na ovu 'jedinstvenu priliku na tržištu'.

