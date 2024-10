Potrebna renovacija... ma apsolutno svega! Stan od 25 kvadrata i 130 tisuća eura 'začudo' još nije prodan

Svjedoci smo enormnog skoka cijena, bilo od kupnje namirnica ili pak automobila. No, najveći udarac u valu inflacije primile su nekretnine - one postojeće, ali i one koje su još uvijek samo 'na papiru'. U siječnju ove godine prosječna cijena kvadrata u Hrvatskoj iznosila je vrtoglava 3.223 eura. Najskuplje županije za kupnju kuće su Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska te Istarska.

Pa je sada gotovo nemoguće kupiti stan u Zagrebu ili Splitu i ostalim većim gradovima, a ako nemate što naslijediti, najam ćete plaćati vrlo skupo. Oni koji mogu priuštiti stan u Hrvatskoj su stranci, koji su umjesto iznajmljivanja apartmana svako ljeto odlučili imati vlastite objekte.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pronjuškali smo po oglasima kakva je trenutna ponuda, a naišli smo na pravi rudnik zlata - cijene u nebesima, a stanovi stari nekoliko desetljeća.

Za samo 5.199,6 eura po kvadratu možete kupiti pravu ljepoticu - stančić od 25 kvadrata u blizini Uspinjače, u prizemlju stambene zgrade.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Njuškalo

Ovaj bombončić košta gotovo 130 tisuća eura, a oglašava ga agencija za prodaju nekretnina. U opisu oglasa stoji kako je stanu potrebna renovacija.

Foto: Njuškalo

Stan se sastoji od tri prostorije - kuhinje, sobe i wc-a. Na zidovima je mnoštvo fotografija, poviše hladnjaka ogledalo, a od namještaja ima nekoliko poredanih ladičara i komoda.

Ono što je zanimljivo su ključne riječi ispod oglasa: 'jeftino', 'povoljno' te 'idealno za najam'.

Foto: Njuškalo

Foto: Njuškalo

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa