Andrej Plenković otkrio datum predsjedničkih izbora

Andrej Plenković obratio se novinarima nakon Predsjedništva HDZ-a u utorak. Opet je naglasio kako je inflacija manja, zaposlenost veća, dobili su ocjenu AAA...

Osvrnuo se na Dan sjećanja u Vukovaru i pohvalio organizaciju, ponašanje, brojnost. Komentirao je aferu u zdravstvu:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dajemo potporu tijelima kaznenog progona da se ovaj veliki slučaj u hrvatskom zdravstvu i na političkoj sceni rasvijetli do kraja pa da odgovorni i odgovaraju. Mi kao većina idemo dalje, to smo dogovorili", naglasio je.

Rasprava o proračunu slijedi sutra i premijer je to najavio pa istaknuo stabilnost gospodarstva, ekonomije i općenito standarda. Naglasio je i da su bitne informacije o trezorskim zapisima jer je oko 27.000 građana investiralo više od 900 milijuna eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Velik je to broj reinvestiranih sredstava, što pokazuje visoki stupanj povjerenja u javne financije", rekao je.

Premijer Andrej Plenković otkrio je i datum predsjedničkih izbora. Oni će biti 29. prosinca. Naglasio je kako je i najavio da neće biti radni dan.

O Turudićevoj odluci

Što se tiče odluke glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića da slučaj Vilija Beroša vodi DORH, a ne EPPO, ne vidi ništa sporno.

"Odluka DORH-a je očekivana, prema ovome oštećen je proračun Republike Hrvatske, nema nikakve štete za EU proračun. Tijela poput EPPO-a i DORH-a trebaju surađivati, to nisu neki stranci", rekao je. Što se tiče komentara predsjednika Milanovića da ovim potezom ima kontrolu preko Ivana Turudića, Plenković je rekao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Veliki euroskeptik koji se zalaže za suverenistički pristup sada ima problem da ovaj predmet istražuju domaća tijela kaznenog progona. Kaže da DORH ima manjak ljudi, koliko znam u EPPO-u ih ima samo šest. U DORH-u ih je sasvim dovoljno. Prema tome, loše", smatra.

Na pitanje je li razmišljao da da ostavku iz moralnih razloga, odlučno je rekao: "Ne!"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovakav scenarij ne bi ni najbolji scenarist napisati. Ovako nešto nitko nije mogao predvidjeti. Mi se borimo protiv korupcije. Ne možemo mi odgovarati za kaznena djela pojedinaca".

Plenković smatra da nema niz ministara na čija vrata dolazi policija, nego samo dio. Premijer kaže se veseli raspravi o opozivu u Saboru jer će na taj način u fokus postaviti da taj opoziv traže isti oni koji podržavaju kršenje Ustava”.

Što se tiče statusa Vilija Beroša u stranci: "Bit će u mirovanju. Nema nikakvih prava, ni aktivnih ni pasivnih, kao da nije član. Ali, o tome će odlučivati zagrebačka organizacija."

Osvrnuo se i kritizirao činjenicu da su detalji istrage došli do javnosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Protuzakonito je da ti podaci izlaze u javnost. Ovo je nečuveno. Postoji netko tko je visokoprofilan, bacimo sve u medije, stvorimo atmosferu kao da je netko kriv pa se vi onda mislite u kaznenom postupku", rekao je premijer.

Je li Vili Beroš postao preveliki teret?

U Gradskom odboru HDZ-a održava se sjednica Predsjedništva stranke. Na dnevnom redu je Vili Beroš i njegovo uhićenje prošli tjedan koje je frapiralo neke članove stanke. Iako o izbacivanju iz stranke ne odlučuje Predsjedništvo nego Sud časti - jedna od tema sigurno će biti, sada već bivši ministar zdravstva, Plenkovićev donedavni miljenik. Ipak, čim je čuo za uhićenje, premijer ga je promptno smijenio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Međutim, neće se odlučivati samo o njegovoj sudbini već i o sudbini druge dvojice uključene u aferu - ravnatelju Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj Goranu Roiću te Krešimiru Rotimu, predstojniku Klinike za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice.

Na Dan sjećanja u Vukovaru većina političara izbjegavala je komentirati Beroša. Međutim, Gordan Jandroković bio je frapiran uhićenjem.

"Zaista je nevjerojatno i užasno to čitati. Neshvatljivo mi je da se tako nešto događalo. Vidjet ćemo što će donijeti idući dani, ali ovo nitko nije mogao očekivati", rekao je Jandroković.

Kazao da će o Beroševoj sudbini u HDZ-u odlučiti stranačka tijela. Rekao je da to nije ključno pitanje, već kako se to uopće moglo dogoditi i kako nekome na toj poziciji padne na pamet činiti takve stvari.

"Stranka je to osudila. Mislim da je to jedinstven stav svih da je to potpuno neprihvatljivo i nedopustivo. Osuđujemo svakoga tko koristi javnu poziciju za osobni probitak. Treba nastaviti s borbom protiv korupcije. Hrvatska s tim ima problem, ali svi oni koji su na javnim funkcijama i dužnostima trebaju na to ukazivati i protiv toga se boriti. Trebamo jačati institucije i dati im podršku da sve raščiste do kraja", rekao je Jandroković.