Na predsjedništvu HDZ-a glavna je tema sudbina Beroša, ali i druga dva HDZ-ovca - Roića i Rotima

U tijeku je predsjedništvo HDZ-a, koje prati Ana Mlinarić. Ana je otkrila je li na dnevnom redu i izbacivanje Vilija Beroša iz stranke te ima li Andrej Plenković podršku koalicijskih partnera ili će oporba ovaj put skupiti dovoljno ruku za opoziv Vlade. Naime, zbog uhićenja ministra zdravstva SDP će do kraja tjedna u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva premijera Andreja Plenkovića. Prijedlog se mora raspraviti u roku od 30 dana, a na HDZ-u je hoće li to staviti na raspravu prije ili nakon zimske stanke, objašnjava SDP-ov Arsen Bauk.

Ostatak oporbe podržat će taj prijedlog, a Most je zatražio i da o optužbama, koje se Berošu stavljaju na teret, raspravi i Odbor za pravosuđe. Most, kao i Možemo, traži i da SOA objasni je li imala ikakva saznanja o malverzacijama. S obzirom na to da je došlo do sukoba nadležnosti, o čemu je presudio glavni državni odvjetnik, čuli smo, i predmet dodijelio USKOK-u - oporba traži da se takav sustav mijenja.

Tko odlučuje o Berošu?

Ipak, Ana Mlinarić objasnila je kako o Beroševom ostanku u stranci ne odlučuje predsjedništvo nego Sud časti. Iz stranke dolaze različite informacije. Neki govore daje Beroš pretežak teret te da ga se mora izbaciti iz stranke.

Međutim, Ana smatra da će dobiti blažu mjeru sudeći prema svim izjavama HDZ-ovaca. Jandroković spominje praksu zamrzavanja mandata. Jedini primjer ministra koji je uhićen na dužnosti je Darko Horvat koji je sam podnio ostavku na sve funkcije u stranci i, kako kažu u međimurskom ogranku stranke, običan je član HDZ-a.

U svakom slučaju, o tome će se odlučivati u idućim danima. Predsjednik gradske organizacije Mislav Herman podsjetio je na jednu činjenicu - i uhićeni Roić i Rotim su također HDZ-ovci tako da će se i o njihovoj sudbini odlučivati unutar stanke.

Premijer još mora odlučiti i tko će naslijediti Beroša. Nije o tome razgovarao s koalicijskim partnerima, ali vjeruje se da će nasljednica biti Irena Hrstić.

Saborski zastupnik HSLS-a Dario Hrebak rekao je ranije da je to već malo previše ministara koji su se "ogrezli o kriminal" i da se treba provesti bolja kadrovska politika, a to znači da "nemaju duge prste". Očekuje pomake od premijera. Furio Radin kratko je samo rekao da Vlada ima podršku.

Koalicijski partneri daju podršku. Upitna su tri člana Domina. Opet Plenkoviću ostaje 76 glasova, a premijer je već pokazao da se može održati na toj minimalnoj većini.

