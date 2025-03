Dabro se obrušio na bivšeg stranačkog kolegu: 'Ovakve rupe u životopisu nema svatko'

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro iznio je u utorak niz optužbi na račun svog bivšeg stranačkog kolege Marija Radića, zapitavši kako je imao informacije iz spisa koje kao običan građanin ne smije imati te iznio detalje iz Radićeve prošlosti, uz insinuacije da je srpski agent.

"Prije nekoliko dana u jednom dnevnom listu Mario Radić komentirao je moj slučaj, pozivajući se na informacije koje kao običan građanin ne bi smio imati. Manipuliranje detaljima o mom ispitivanju u policiji i dokaznom materijalu koji DORH navodno posjeduje, nemoguće je bez uvida u spis koji je tajan. Radić nije stranka u postupku i on pristup informacijama ne bi smio imati, a vidjeli smo i da su tijekom izvidnih radnji u pojedine medije bliske Radiću curile informacije”, kazao je Dabro na konferenciji za novinare u Saboru.

U prvom pojavljivanju pred novinarima nakon izlaska iz istražnog zatvore zapitao je tko je mogao imati takve informacije, tko iz sustava policije i DORH-a dostavlja Radiću te povjerljive informacije i zašto baš njemu.

Pokazao je i sudsku presudu Radiću koji je, kako tvrdi, 2009. godine automobilom na osječkoj obilaznici skrivio prometnu nesreću sa smrtnim ishodom, za što je proglašen krivim i osuđen na osam mjeseci zatvora preinačenih u uvjetnu kaznu od dvije godine. Ni dana nije proveo u istražnom zatvoru, a za skrivljenu smrt u prometu dobio je kaznu koju običan građanin dobije kada se potuče u kafiću, istaknuo je.

Građani nemaju pojma da je taj čovjek osuđen za prometnu nesreću

Dabro jako čudim smatra što hrvatska javnost jako malo ili uopće ne zna za to.

"Radi se navodno o uglednom poduzetniku, izabranom saborskom zastupniku u dva mandata, a bježi iz Sabora kao vrag od tamjana, predsjedniku parlamentarne političke stranke, a građani nemaju pojma da je taj čovjek osuđen za prometnu nesreću u kojoj je skrivio smrt drugog čovjeka i zato dobio smiješno nisku kaznu”, kazao je.

Tvrdi da je to djelo svjesno i planski zataškavano sve ove godine.

No, dodaje, to nije jedina informacija koja se zataškavala te navodi da je 'Radić preko noći odustao od ulaska u Vladu prošle godine jer je javnost saznala da je krao po srpskim kućama u okolici Našica, što nikada nije demantirao, a i to se zataškavalo 30 godina'.

Čin vodnika dodijelio mu general JNA Veljko Kadijević

Rekao je i da je Radić bio u aktivnoj vojnoj službi JNA te da mu je čin vodnika dodijelio general JNA Veljko Kadijević.

"Radić je bio Kadijevićev vodnik na Batajnici dok je već trajala bitka za Vukovar i nikad nije objasnio svoju ulogu u agresiji na Hrvatsku, što se također zataškava već 30 godina”, poručio je Dabro. Pokazao je i dokument o imenovanju u čin vodnika i zapitao radi li se u tom slučaju o agentu s Batajnice koji nije samo cinker i običan druker nego čovjek koji ima namjeru srušiti Vladu RH.

Mišljenja je da bi institucije države trebale vrlo temeljito provjeriti i jasno utvrditi koja je njegova zadaća te dodaje da će, jednom kada se sazna čiji je Radić igrač, biti jasno za čiji se interes stalno razbija hrvatska desnica.

"Ovakve rupe u životopisu nema svatko i ovako se sustavno zataškavaju ključne informacije za bilo koga osim ako se radi o špijunu, i to je moje pitanje”, zaključio je Dabro.

Premda nije htio govoriti o detaljima, najavio je i daljnje korake kojima će se stvari u vezi Radića 'istjerati na čistac'.

