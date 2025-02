Turudić: 'Kalašnjikov nismo našli. Pretres kuće Marija Radića? Ako se pokaže istinitim, zašto ne!'

Prespavao je iza rešetaka i ostaje u pritvoru, Josipu Dabri sudac istrage odredio je jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke.No na slobodu bi mogao i ranije, čim se ispita šest svjedoka, a oni su Dabrina obitelj i prijatelji.

O slučaju Dabro, ali i drugim aktualnim slučajevima, razgovarali smo s glavnim državnim odvjetnikom Ivanom Turudićem s kojim je razgovarala Ivana Ivanda Rožić.

Dabro je dobio 30 dana istražnog zatvora, zašto nije uhićen odmah?

Trebalo je obaviti zakonom predviđene predradnje - trebalo je pregledati 29 tisuća videozapisa koji nisu kratki, to je posao koji je trebala odraditi policija, to su odradili jako dobro.

Radili su u tri smjene, još uvijek se provodi balističko vještačenje, fonografsko vještačenje, biometrijsko vještačenje, razgledane su tisuće SMS poruka. To je opsežan materijal. Da bi donijeli meritornu državnoodvjetničku odluku, morali smo imati dokazni materijal.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nije jednostavno nekoga za radi jedne objavljene snimke kako puca iz automobila (pritvoriti op.a).

S koliko snimki na kraju raspolaže tužiteljstvo?

Inkriminirajućih je osam.

Jesmo li najgore vidjeli ili ima nešto što nas može iznenaditi?

To je bio sadržaj izvida, pa ne bih o tome.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neki od medija objavili su da je on prije pretresa sklonio oružje pa su pronađeni samo pištolji. Je li to istina?

Sporni kalašnjikov nije pronađen, a daljnji su izvidi, pa o tome ne bih.

Hoćete li ići u pretragu doma Marija Radića s obzirom na to da je Dabro rekao da ga je predao upravo Radiću?

Ako se tijekom istraživanja pokaže potrebno, zašto ne. Ako se pojave osnove da bi to mogla biti istina, zašto ne?

Jeste li vi tijekom cijelog izvida slučaja Dabro doživljavali političke pritiske?

Gospodin Mlinarić kaže da se ja igram političara. Ja se ne igram političara, ja sam glavni državni odvjetnik. Ali on se igra glavnog državnog odvjetnika i u konačnici suca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Odluku je donijela sutkinja istrage, imamo pritisak Siniše Hajdaš-Dončića koji najavljuje proceduru moje smjene. To je postupanje koje bi se moglo naći u '47. i '48. godini, poručujem mu: 'Samo naprijed!'.

Čini mi se da me taj čovjek čak i prati. Prije tjedan dana izjavio je: 'Sad je na redu Sisak', a ja sam taj dan bio u Sisku kad je to izjavio.

On zna moje kretanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Članovi DP-a čine Vladu, realno mogu srušiti i vas?

Nije baš tako, sve ok, ali neka me sruše, nema problema.

Jeste li bili svjesni kad se događao slučaj Dabro da idete direktno protiv vladajuće većine, da je on 76 ruka?

Nisam ja išao protiv vladajuće većine, ja sam provodio zakon. Ja moram biti imun i otporan na to, ne samo državni odvjetnik nego svaki sudac, i nadam se da smo svi imuni i otporni na to. Naravno da sam znao koji je odnos snaga u parlamentu, ali što sam trebao napraviti? Ne poštivati zakon da ne bi bilo saborske većine? To treba ignorirati bez ikakve namjere da se nekome pogoduje ili ošteti.

Bila je zanimljivo tijekom glasanja da je čak i SDP bio na strani odluke da se skine imunitet, ali ne i DP, Hajdaš-Dončić odmah je bio za inicijativu da se ide na vaš opoziv. Bojite li se toga?

Ne bojim se, samo poručujem samo naprijed, Hajdaš-Dončić! On se izgubio u vremenu i prostoru kao što je to bilo 16. 9. 2020. godine. Sad bih njegovo ponašanje svrstao u '48. godinu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

USKOK je u posljednje vrijeme radi punom parom. Vidjeli smo i danas akcija u Varaždinu. Otvorena je istraga protiv gradonačelnika Varaždina nije uhićen. Zašto nije uhićen?

Zato što nije bilo razloga za određivanje istražnog zatvora, pa niti za uhićenjem. Takva je državnoodvjetnička odluka. Ne vidim u tome nikakav problem.

U priopćenju USKOKA piše da su te informacije stigle od strane Ureda europskog tužitelja, znači li to da ste malo zatoplili odnose?

Gospođa Laura Kövesi bila je u ljeto u Hrvatskoj, ona je naš odnos i našu suradnju ocijenila jako dobrom i povoljnom. Nekidan sam dobio pismo da ih posjetim u njihovom sjedištu. Mislim da su naši odnosi sasvim OK, ako govorite o onoj situaciji koja se dogodila u vezi s predmetom vezano za Ministarstvo zdravstvo, svaki sud na svijetu bi odlučio, kako sam odlučio ja u povodu sukoba nadležnosti.

Rekli ste da vas je zvala Kövesi u posjetu - idete?

Pa ne. Malo je prekratko vrijeme od poziva do termina koji je ponudila. Ja sam negdje u svibnju-lipnju pa ću vidjeti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jeste li zadovoljni radom USKOK-a i kad ćemo znati hoće li biti raspisan natječaj za novog ravnatelja?

Jako sam zadovoljan s radom USKOK-a. Naši rezultati su bez bez lažne skromnosti impresivni. Puno se više radi nego što se radilo prije. U tijeku su izmjene Zakona o državnom odvjetništvu i Zakona o Uskoku, pa će biti drukčije regulirani uvjeti za ravnatelja, a mi ćemo raspisati oglas za upražnjeno mjesto ravnatelja, ali stvari sa v.d. ravnatelja funkcioniraju sasvim dobro.