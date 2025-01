Ante Sanader otkrio je li Primorac preskup za HDZ: 'A famozne poruke...'

Nakon sastanka parlamentarne većine u Vladi, Ante Sanader, predsjednik kluba HDZ-a i politički tajnik stranke, izvijestio je novinare da svi koalicijski partneri daju punu podršku Draganu Primorcu u drugom krugu kampanje za izbor predsjednika.

Novinari su postavljali pitanja o iznosu koji se potrošio za Primorčevu kampanju i može li to stranka podnijeti.

"Možemo. Ako se pogleda izvješće naše stranke i financijska sredstva, jasno je da imamo dovoljno sredstava. Znate koliko imamo zastupnika u Saboru i koji su naši izbori, to neće utjecati na lokalne izbore. Imamo dovoljno sredstava za sve, od lokalnih organizacija koje imaju posebne račune. To nema nikakve veze s financijama za lokalne izbore," rekao je Sanader.

Na komentar da neki smatraju da je potrošeno previše s obzirom na rezultat koji je Primorac ostvario, rekao je: "Iznos je manji od onoga što je bilo predviđeno. Koliko je mali ili velik iznos, to može neutralni promatrač analizirati. Ali uglavnom nije prekoračen iznos koji je predviđen za kampanju."

Državno izborno povjerenestvo navelo je da se radi o 800 tisuća eura, no jutros se spominje dva milijuna eura pa je komentirao i te navode.

"Je, točan je iznos -ono što je prijavljeno DIP-u, to je točan podatak. Toliko je potrošeno, neki kažu da je to puno. Vi mislite da je to malo prema onome što je moglo biti. Sve okolne organizacije imaju račune i nemaju razloga za zabrinutost", naveo je

Famozne poruke

Novinari su pitali i hoće li uspjeti mobilizirati članstvo da više njih izađe na izbore, a da se spominju i famozne poruke da se HDZ-ovce poziva da pozovu na birališta još po troje ljudi.

"To je propaganda vjerojatno Milanovićeve strane. Zašto nisu rekli dvoje ili četvero ljudi, nego troje? To je čista propaganda. Mi smo ozbiljna stranka, članovi odrađuju svoj dio posla. Nema tu dvoje, troje ili petero. Svatko zna svoj dio posla i normalno očekujemo da će naši simpatizeri izaći u većem broju. Tužno je što nema više sučeljavanja, da ih nema više. Tužno je da je Milanović prihvatio samo jedno sučeljavanje. Zašto se boji? To je tragično. Njih dvojica su kandidati, nema trećeg, i tu će se najbolje pokazati kvaliteta jednog i drugog. Malo je jedno sučeljavanje jer se neće otvoriti sve teme. Druge televizije sigurno bi imale druge interesantne teme. Zašto Milanović nije pristao na sva sučeljavanja?", rekao je Sanader.

Nastavi je: "Ili je to cijela kampanja – sakriti ga da ga nitko ne vidi, da ništa ne govori. Mi biramo predsjednika za pet godina, tu ne smije biti taktike. Zašto se Milanović boji javnosti? Zašto ne ide na sve televizije nego samo jednu?".

Komentirao je i to što Milanović uopće ne spominje Primorca i u javnostima redovito komentira Plenkovića.

"Ma, on nije spominjao ništa, on nema program i ne želi na sučeljavanje, a to je najinteresantnije javnosti", odgovorio je. Rekao je i da se oni nemaju čega bojati, pa ni toga da će podbaciti u drugom krugu.

"Dobili smo dva izbora ove godine. Na europskim izborima dobili smo 50 mandata, pa da se sad nekoga bojimo? Napravili smo sve da se pobijedi u drugom krugu", rekao je.

