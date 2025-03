Picula: 'Novinari se mogu zaustaviti na granici, ali istina teško'

Hrvatski europarlamentarac Tonino Picula, izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju, kritizirao je u subotu srpske vlasti nakon što je dan ranije dio novinarskih ekipa, uključujući hrvatske, zaustavljen na granici pod obrazloženjem da predstavljaju sigurnosni rizik uoči velikih prosvjeda protiv vlasti predsjednika Aleksandra Vučića.

Picula je incident okarakterizirao kao dokaz nedemokratskog ponašanja srpske vlasti, upozorivši da takve mjere ne mogu spriječiti širenje istine.

"Novinari se mogu zaustaviti na granici, ali istina se teško može zaustaviti na granici. Vlast koja pokušava zaustaviti istinu sigurno nije demokratska, ali očito ima razloga da pokuša zaustaviti istinu o sebi kako ne bi bila proslijeđena u svijet", kazao je Picula, zastupnik SDP-a/S&D-a u Europskom parlamentu, novinarima u Osijeku.

Prema njegovim riječima, jučerašnji događaj samo je nastavak dugogodišnje prakse "režima Aleksandra Vučića" koji unutar Srbije sistematski onemogućava novinare da "prenose istinu o prirodi toga režima".

Referirajući se na prosvjed Picula je rekao kako nije jasno "je li riječ o etapi prosvjeda ili je riječ o njihovoj kulminaciji".

Picula je ocijenio i kako "eskalacija samog sukoba" nije u interesu niti prosvjednika niti vlasti.

Upitan o mogućoj reakciji Hrvatske na zabranu ulaska novinarima u Srbiju, Picula je odgovorio kako bi reakcija hrvatskog ministarstva vanjskih poslova "trebala biti odrješitija".

"U najmanju ruku treba pozvati diplomatskog predstavnika Republike Srbije u Zagrebu i pitati ga za razloge zašto se to događa i do kada će se to događati", kazao je.

