Iznose se relikvije blaženog Alojzija Stepinca, ispred katedrale okupio se velik broj vjernika

Iz potresom oštećene katedrale preselit će se relikvije blaženog Alojzija Stepinca u bogoslužni prostor uz samu zagrebačku katedralu.

Obred je ispred zagrebačke katedrale počeo u 17 sati te je privukao veliki broj vjernika.

Relikvije blaženika među vjernicima nisu bile još od potresa 2020-te, od kada je katedrala zbog oštećenja zatvorena.

Današnju misu predvodi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.

Foto: Danas.hr

Iznošenje relikvija dio je bilježavanja Jubilarne godine Katoličke crkve koju je otvaranjem Svetih vrata Bazilike svetog Petra u Vatikanu započeo papa Franjo.

Foto: Danas.hr

Ranije je za RTL Danas rektor zagrebačke katedrale Zlatko Koren otkrio detalje kako će vjernici moći pristupiti relikvijama.

"Svakoga dana bogoslužni prostor blaženog Alojzija Stepinca na Kaptolu 28 je milosno mjesto, slavljenja sakramenta ispovjedi, pomirenja i pokore. Moguće je od 7 sati ujutro do 11 pristupiti tom sakramentu te poslijepodne od 17.30 do 18.30 sati. To su priviligirani trenuci u kojemu će se moći prići relikvijaru blaženog Alojzija Stepinca i izreći svoju zahvala u molitvu, blagoslivljati Boga", rekao je Koren.

