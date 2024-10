Satelitske snimke uhvatile adriacane! RTL-ov prognostičar: 'Istina je, razvilo je ciklonsko oko '

Ciklona koja prelazi preko naših područja i dalje podržava nestabilno vrijeme, a kako donosi IstraMet, prolazno je duž dijela zapadne obale uzrokovala nagli nalet jakog i olujnog jugozapadnjaka, što je izazvalo probleme na moru.

Objavili su i snimku broda Matek kod Poreča kako se bori s naglom promjenom smjera vjetra i valovima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naime, taj je dio zahvatio fenomen adricanea i predstavlja mali, ali intenzivni ciklon s tropskim karakteristikama, uključujući ciklonsko "oko" i simetrične oborinske pruge, što dobro možemo uočiti na današnjim satelitskim snimkama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako je Jadransko more premalo da bi podržalo razvoj pravog uragana, adricane i dalje može uzrokovati snažne vjetrove i valove. Ovaj fenomen je rijedak, ali imaju potencijal postati učestaliji s promjenama klime i porastom prosječne temperature mora.

RTL-ov prognostičar Dorian Ribarić dodatno je pojasnio ovaj fenomen i rekao: "Radio se o maloj cikloni koja se formirala uz zapadnu obalu Istre. Ima neke od tropskih karakteristika i ima jasno vidljivo oko - prozor vedrine u svom središtu okružen gustim oblacima. To je manja ciklona koja nije previše utjecala na vrijeme u Istri i na našoj obali, ali je znatno pojačala vjetrove uz zapadne obalu Istre. To je bio jak, na trenutke olujni, južni vjetar koji je zakretao u smjeru sjeverozapada - suprotno od kazaljke na satu. Izgledam sliči kao da se radi malom o uraganu, ali on to nije, nego je to mala ciklona."

Dodao je da je ovaj fenomen trajao nekoliko sati, a sada odlazi prema Tršćanskom zaljevu i Veneciji.

"Za takve male ciklone tropskih karakteristika, za sada nema službeno ime, ali kolokvijalno se naziva adricane i to je manja varijanta ciklone. One snažne na Sredozemlju nazivamo medicane", rekao je Ribarić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dodao je i da se ovaj fenomen razvio zbog relativno toplog mora.