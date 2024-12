Pogledajte izlaznost na izbore, ima i iznenađenja: Tko je rekorder, a tko je podbacio?

Prema podacima Državnog izbornog povjerenstva, do 16.30 sati na predsjedničkim izborima glasalo je 36,09 posto birača odnosno njih 1.195.377, što je nešto manje u odnosu na isto razdoblje prije pet godina kada je to učinilo 38,82 posto birača (1.343.816).

Foto: DIP

Gdje je bila najveća, a gdje najmanja izlaznost?

Najveća izlaznost na predsjedničke izbore u Hrvatskoj do 16.30 sati bila je u Varaždinskoj županiji gdje se odazvalo 43,61 posto birača. U odnosu na 2019. godinu kada je u Varaždinskoj županiji do 16.30 sati glasalo 41,37 posto birača, na ovim izborima odaziv je veći za 2,24 posto.

Slijedi Međimurska županija gdje je odaziv do 16.30 sati bio 40,11 posto, te Krapinsko-zagorska s 38,96 posto.

Zanimljiva je i Brodsko-posavska županija u kojoj je odaziv do 16.30 sati bio 31,14 posto, dok je 2019. godine bio 35,61 posto.

Najmanju izlaznost bilježi Vukovarsko-srijemska županije gdje je odaziv bio 28,52 posto.

Među gradovima po izlaznosti rekorder je Varaždin gdje je odaziv bio 45,37 posto, dok je najmanji odaziv bio u Vukovaru - 26,94 posto.

Foto: DIP

Što se tiče odaziva u inozemstvu najveći je bio u BiH gdje je do 16.30 sati glasalo 11.541 birač, dok je 2019. do istog vremena glasalo čak 19.389 birača. U Njemačkoj je do 16.30 sati glasalo 3.014 birača, dok je 2019. glasalo 7.357 birača.

Foto: DIP

