Iz Italije stiže nevrijeme. Civilna zaštita šalje poruke: 'Olujan vjetar, pljuskovi, bujice'

Iz Italije nam stiže nevrijeme koje će u noćnim i jutarnjim satima pogoditi Hrvatsku. Najgore će biti na području sjevernog Jadrana. Civila zaštita je stanovnicima Istre poslala poruku upozorenja o dolasku olujnog nevremena.

"Uz jako grmljavinsko nevrijeme navečer i u noći moguć olujan vjetar, tuča, obilni pljuskovi i bujice. Prilagodite aktivnosti", stoji u poruci koju su korisnici objavili i na facebook stranici IstraMet.

Za područje Istre i Kvarnera za danas i sutra je upaljen crveni meteoalarm. Obala je sutra označena narančastom, a unutrašnjost žutom bojom.

DHMZ je za sutra najavio kišu u cijeloj zemlji.

Foto: DHMZ

"Umjereno i pretežno oblačno, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Mjestimice će biti obilnije oborine, a lokalno i olujnog nevremena, osobito na Jadranu i predjelima uz njega.

Na kopnu slab i umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar, popodne će okretati na sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, u drugom dijelu dana u okretanju na sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu navečer buru. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 20 i 25 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura većinom od 23 do 28 stupnjeva", kažu iz DHMZ-a.

