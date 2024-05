Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava i članovi užeg predsjedništva stranke održali su konferenciju za novinare o političkim aktualnostima. Odmah na početku Ivan Penava osvrnuo se na Dan hrvatske vojske i čestitao pripadnicima vojske njihov dan:

"Čestitao bih i svakom hrvatskom branitelju, ali i svim građanima”, rekao je.

Na predsjedništvu stranke razgovarali su o radu klubova Sabora te je zaključio da je klub stranke dobro ušao u novi saziv Sabora:

"Možemo se pohvaliti i najmlađim zastupnikom od kada je Hrvatskog sabora", istaknuo je.

Penava je kazao da je DP i HDZ u konstantnim razgovorima i pregovorima: "Još je jako puno posla pred nama, resori su podijeljeni".

Dodao je da do teme državnih tajnika još nisu stigli: "Ta nas tema očekuje vrlo brzo i ulazak u problematiku. Ono što smo tražili za naše ministre to nismo dobili, a to je mir i da ministri uđu u problematiku resora”, kazao je.

"Molim da se pokuša shvatiti da je ovdje riječ o najvišim razinama obnašanja državne vlasti, dozvolite da se mora jako puno koordinirati sa strukom", objasnio je.

"U svakom kokošinjcu ima koka, ali ja molim da se barem pokuša shvatiti da se ovdje radi o najvišim razinama vlasti. Pričamo o sveobuhvatnim aktima i aktualnim vremenima koja uvijek nose nešto novo."

"Što se tiće Milorada Pupovca i SDSS-a, mi smo tu vrlo jasnog stava iz aspekta vjerodostojnosti, Jasno je u sklopu vladajućih, ne može biti govora o sudjelovanju SDSS-a i opet ponavljam - ne radi se o srpskoj nacionalnoj manjini već samo o političkoj stranci. Većina u kojoj je DP, SDSS ne može biti, nismo kompatibilni".

Penava je istaknuo da je Domovinski pokret tu da promijeni stvari u Hrvatskoj.

"Penava je objasio da imaju i privatnih obaveza i da se ne brza sa zaključcima. Ne možemo govoriti o imenima državnih tajnika. Ne možemo davati informacije koje nisu provjerene. Nismo bakice na Dolcu", rekao je.

"Vidim da sve više ljudi uvažava naše stavove. Sve drugo bi bila prevara birača. To je ono što si ne možemo priuštiti."

Što se tiče imenovanja Miškovića, rekao je da ga ne pozna.

"Mislim da ga nisam upoznao. Kako sam tražio da se sudi ljude po rezulatima za svoje ljude, tako tražimo i od drugih, posebno od glavnog državnog odvjetnika. Tražimo da se stvari pomaknu s mrtve točke, prvenstveno što se tiče ratnih zločina, a zatim i korupcije. To je nešto što se mora riještit. Razina te gangrene otišla je u te mjere da to moramo riješiti. Ne može se skrivati iza kumova, stranačkih iskaznica. Onaj tko je ogriješio, mora odgovarati. Tu ne smije biti spora, ne smije biti kompromisa".

Podsjetimo, još nema dogovora o predsjedniku saborskog Odbora za ljudska prava nacionalne manjine. Ivan Penava odlučno je rekao ne za kandidata SDSS-a Milorada Pupovca. Premijer Andrej Plenković jučer je rekao "rješenje će se naći". Iako se na početku činilo da će Pupovac odustati od pozicije, ovoga puta ni on se ne povlači.

Može li se tek sastavljena Vlada raspasti zbog toga?