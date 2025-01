Ivan Penava o Josipu Dabri: 'Snimke su poslane ljudima za koje je mislio da su mu prijatelji'

Nakon što je Josip Dabro dao ostavku, otkazana je najavljena konferencija u Vukovaru. Ipak, predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava u 10.30 stao je pred novinare i održao konferenciju za medije.

"Razgovarao sam s njim kao prijateljem zbog snimki koje do tog trenutka nisam vidio. Ovo je utjecalo na njega i njegovu obitelj. Jer, dok govorimo o snimkama, moramo znati da su one privatnog karaktera i da su poslane ljudima za koje je mislio da su mu prijatelji. To nije bilo namijenjeno široj publici. Prigodom tretiranja ovog problema molim i apeliram da interes obitelji Josipa Dabre bude u fokusu javnosti."

Kazao je da takvo ponašanje nije primjereno ministru, kao i da u DP-u osuđuju tako nešto. Ipak, pohvalio je rad svog stranačkog kolege.

"Spasio je šećernu industriju u Hrvatskoj, doveo je reda u poljoprivredu tijekom kratkog vremena, zaustavio je pad proizvodnje mlijeka, osmislio je programe za male i veće proizvođače hrane, a uhvatio se u koštac s centralizacijom zakupa poljoprivrednih zemljišta. Složit ćemo se svi da je demonstrirao karakter ministra s velikom energijom i nazočnošću na terenu."

Tko će ga naslijediti?

O tome tko će ga naslijediti na njegovoj poziciji, Penava je rekao:

"Imamo nekoliko imena, puna informacija bit će poznata krajem idućeg tjedna. Dabro se vraća u sabor, ostaje u DP-u i aktivno će obavljati funkciju glavnog tajnika stranke", rekao je Penava. Predsjednik DP-a kaže da je on adut za što bolji rezultat na lokalnim izborima.

'Zaštita obitelji Josipa Dabre je prioritet'

"Dabro je bio jako mlad u vrijeme rata, on je gledao oružje, to je bio stil života i navika i oznaka časti. To nosi svoje posljedice. Bilo kakvo mahanje oružjem je duboko neprihvatljivo, ali smo okruženi ljudima koji su nas i branili tim naoružanjem. Njegov otac je branitelj, pokopan s vojnim počastima, mi živimo u takvom ambijentu, naročito u ovom dijelu Hrvatske. Mi nosimo traume", rekao je Penava.

Nije mogao komentirati radi li se o pravim ili manevarskim mecima.

“Neka DORH i sve institucije istraže što treba po ovom pitanju. Pod broj jedan, zaštita obitelji Josipa Dabre je prioritet. On ni u jednom trenutku nikoga nije ugrozio, a za to što je napravio snosi posljedice.”

