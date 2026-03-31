Ivan Čehok oslobođen optužbi nakon 13 godina: 'Pravda se na kraju uvijek probije'

Bivši varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok pravomoćno je oslobođen optužbi u postupku koji se odnosio na zamjene zemljišta i izgradnju Arene u Varaždinu, a vodio se protiv njega 13 godina, a za Hinu je izjavio kako istina i pravda na kraju uvijek pobijede.

Drugostupanjskom presudom potvrđena je prvostupanjska odluka Županijskog suda u Zagrebu kojom je utvrđeno da u slučajevima vezanim uz prodaju zemljišta za POS Jalkovečka, zamjenu zemljišta oko Arene te izgradnju varaždinske Arene nije bilo kaznenih djela.

Kako proizlazi iz presude, odbijena je žalba Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) kao neosnovana, čime je potvrđena oslobađajuća presuda iz prvog stupnja.

'Istina je pobijedila'

Čehok je na društvenim mrežama poručio kako je "nakon 13 godina iscrpljujuće, mučne i tegobne borbe, istina pobijedila", dok je za Hinu kratko komentirao kako je zadovoljan ishodom postupka koji je trajao više od desetljeća.

"Pravda se na kraju uvijek probije, bez obzira koliko god to trajalo. Mislim da na kraju istina i pravda pobijedi. Meni je drago. Hvala sudu na kraju i svima koji su bili uz mene” izjavio je Čehok. Riječ je bila o dugotrajnom postupku koji se odnosio na razdoblje od 2003. do 2011. godine, a u kojem je USKOK teretio Ivana Čehoka kao gradonačelnika, njegovog zamjenika Zlatka Horvata te bivšeg predsjednika uprave tvrtke Zagorje Tehnobeton Miroslava Bunića za zlouporabu položaja i ovlasti te primanje mita u vezi sa zamjenom zemljišta između Grada Varaždina i tvrtke Zagorje Tehnobeton za potrebe POS stanogradnje.

Sud je u prvostupanjskoj presudi zaključio kako nije dokazano da je posao sklopljen na štetu grada niti da su optuženici počinili kaznena djela, istaknuvši da je Grad Varaždin u toj zamjeni dobio veću vrijednost zemljišta.

POGLEDAJTE VIDEO: Specijalci, duge cijevi pa čak i dron! Varaždin je bio pod opsadom zbog Srđana Mlađana