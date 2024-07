Tomica Hap rodom iz Požeštine napisao je knjigu o obiteljskoj liniji čak do 1500. godine, javlja Sib.hr

"Knjiga je konačno gotova. Uspio sam ispratiti obiteljsku liniju do gotovo 1500. godine. U nekim linijama ispratio sam i 12. generaciju i uspio sam opisati osobe i mjesta u kojima su živjeli i iz kojih su doselili. Hapovi su došli", započeo je svoju objavu u grupi Antunovac na Facebooku autor knjige.

Autor je na prikupljanje nevjerojatno važnih podataka potrošio oko godinu i pol i sve ih okupio na više od 1770 stranica. Sam sebi zadao je rok do 20. lipnja ove godine kad je cijela obitelj obilježila stotinu godina rođenja Hapove bake, a zbog koje se i upustio u ovu, možemo slobodno reći, avanturu.

Knjiga kao nasljeđe sinu

"Kad sam dobio sina, odlučio sam da ću mu nešto ostaviti u nasljeđe i krenuo sam od pregledavanja obiteljskih fotografija. Naime, fotografije na kojima je 90 posto osoba već preminulo, obično se čuvaju u metalnim kutijama pa sam ja tako skenirao sve moje fotografije i kronološki ih složio, a potom krenuo kod svojih članova obitelji da vidim tko mi može ispričati i što zna o nekome s fotografije", kaže 44-godišnji Hap o svojoj potrazi, dodajući da ju je potom nastavio izradom obiteljskoga stabla, smatrajući da će okupiti tek dvije-tri generacije.

Foto: Sib.hr

Naposljetku je uspio ispratiti obiteljsku liniju nekoliko stotina godina unatrag i to bez preskakanja generacija. Da bi to uspio, obilazio je brojne gradove u Hrvatskoj, ali i državne arhive u Zagrebu, Bjelovaru i Sisku pa i Muzej u Pakracu gdje je, naglašava, dobio veliku pomoć. Štoviše, krenuo je prevoditi knjige i razne monografije s češkog, njemačkog pa i mađarskog jezika. Naime, Hap se nije želio zadovoljiti tek podatcima imena i prezimena i datuma rođenja i smrti. Bilo mu je, kaže, važno doznati i nešto više o svojim precima.

"Ravnateljica Državnog arhiva u Bjelovaru pronašla je staru, rukom pisanu knjigu o Blagorodovcu, selu za koji sam također obiteljski vezan. Zanimljivo je da su nekada učitelji imali obvezu pisati o mjestu i ta je knjiga u kojoj su svi seljani opisani imenom i prezimenom pisana davne 1906. godine. Prelistavao sam i matične knjige pa došao čak i do tzv. knjige duša koje su svećenici vodili u nekim župama i gdje su upisana i neka izvanbračna djeca i brojni drugi zanimljivi podatci", kaže Hap koji je naposljetku napravio knjigu koju je jednostavno nazvao "Bruno Hap" po svom sinu koji će, vjeruje, danas-sutra kad poraste sa zanimanjem pročitati i znati odakle mu dolaze preci.

Pomogao ženi iz Kanade s obiteljskom tajnom

"Javila mi se gospođa iz Kanade s obiteljskom tajnom i nakon što mi je poslala datume rođenja, priča se raspetljala, a za to mi je trebalo oko tri dana i nešto na što je obitelj čekala 80 godina, sad je poznato", kaže Hap koji je, među brojnim zanimljivostima, pronašao i darovni ugovor gdje jedan predak sinu, između ostaloga, ostavlja bure za kupus, jednu, motiku, četiri kokoši i još kojekakve, njemu tada važne stvari.

"Nekome je takva informacija cijelo bogatstvo, baš kao što je bila i gospođi koja je već pozvala moju obitelj i mene u Kanadu", kaže Hap koji nema ništa protiv da podijeli informacije iz knjige, izuzev usmenih predaja, odnosno osobnih priča koje su važne tek njemu i njegovim članovima obitelji.

Vlastita Biblija

Potraga za svim informacijama koštala je i novca pa Hap u šali kaže da je mogao komotno kupiti automobil srednje klase, no naravno, ovo mu je puno dragocjenije. U potragu se dao do te mjere da je uzeo i DNA majke i oca, a sve to, uključujući i obilazak arhiva, župa, brojnih gradova neizmjerno mu znači.

Foto: Sib.hr

"Netko u kući čita Bibliju, a mi sad imamo svoju", u jednoj riječi opisao je svoje ukoričeno jedinstveno remek djelo.

Hap je inače po struci tehničar za elektrostrojarstvo, potom je radio kao informatičar, a nedavno je zatvorio svoju tvrtku i upustio se u ovu neobičnu, ali hvalevrijednu i dragocjenu avanturu ne samo za obitelj Hap, već i cijeli požeški kraj. Naime, na više od 1700 stranica obuhvaćeni su brojni članovi obitelji iz toga kraja, a što daje na značaju ovom istraživačkom radu čovjeka koji se, u šali kaže, nikada ranije nije bavio poviješću, a sada ju je obogatio pisanim tragom.

