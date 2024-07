"Podijelili su nam vodu i grickalice. Klime i dalje ne rade. Ne zna se gdje je gore. Čak su se i mornari spustili u salon. Stojimo nepomični već sat vremena. Prvo je vozio 8 milja, a inače vozi 17. Nakon što je drugi put krenuo išli smo 4 milje", govori za Dalmaciju Danas jedna od očajnih putnica s trajekta Oliver, koji se pokvario tijekom plovidbe prema Veloj Luci na Korčuli i već satima pluta usred Korčulanskog kanala.

Na brodu se nalazi dosta starijih putnika i beba, a mnogi su ogorčeni zbog cijele situacije i osjećaju se nemoćno. "Nikakve informacije nad ne daju, jedino su nam rekli da možemo besplatno uzeti vodu. Putnici su ogorčeni, nikome nije ni do čega. Samo tužne face", dodaje putnica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Dalmacija Danas

Oglasila se Jadrolinija

Iz Jadrolinije su potvrdili da je trajekt isplovio u redovnoj liniji oko 10.30 iz Splita, no tijekom plovidbe došlo je do tehničkog kvara. Privremeno je riješen problem, ali ubrzo se opet javio. Oko 19 sati bi trebao stići remorker koji je krenuo iz Trogira, a koji će trajekt prevesti do Vele Luke.

"Kvarovi se događaju, toga smo svi svjesni. Bilo u avionskom ili željezničkom prometu, eto dešavaju se i nama. Do sada smo uspijevali kroz par sati to odraditi, a što se tiče našeg “Olivera” trudimo se i dalje te se nadam da ćemo uspjeti sve to riješiti. Detaljne informacije ćemo svakako dati sutra", objasnila je koordinatorica splitske Jadrolinije Jelena Ivulić, zahvalivši putnicima na razumijevanju prema posudi i izvanrednoj situaciji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Druga putnica, inače majka devetomjesečne bebe, ističe da je samo pitanje kad će zavladati panika jer se očekuje da će na trajektu čekati jos satima.

'Ovo je apokalipsa! Nitko nam se nije konkretno obratio'

"Kapetan nam se prvi put obratio kazavši nam da ima tehničkih poteškoća i da ćemo kasniti u Vela Luku. Nakon 45 minuta nam se ponovo obratio i rekao da je bar otvoren te da besplatno možemo uzeti vodu. Zaradio je zvižduke i to je to. Sve drugo doznajemo iz medija. Plutamo, a klime ne rade. S mjesta se ne mičemo. Stanje je poprilično kaotično, ima osoba s invaliditetom, bolesnih i starih ljudi, malih beba, čak su i dvije Hitne tu", dodala je putnica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na trajektu je trenutno 340 putnika i 70 auta koji su zaglavljeni. "Apokalipsa. Apsurdno da nam se nitko konkretno nije obratio", ističe druga putnica.

Ovo je prvo ljeto kako Oliver plovi iz Splita prema Veloj Luci. Jadrolinija je ove godine kupila trajekt star 27 godina za 12 milijuna eura i potrošila dodatnih 2,7 milijuna na remont. Nakon remonta u riječkom brodogradilištu Viktor Lenac, originalno je trebao zaploviti početkom travnja. No, zaustavljen je zbog nepravilnosti pa je prve putnike na relaciji Split-Vela Luka prevezao tek krajem svibnja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Brod je ranije plovio u Grčkoj pod imenom Hermes, a Jadrolinija ga je preimenovala u čast legende hrvatske glazbe, Olivera Dragojevića, koji nas je napustio 2018. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Oliver' prevezao prve putnike od Splita do Vele Luke: 'Čast mi je'