Teška prometna nesreća koja se dogodila proteklog vikenda u Kaštelima odnijela je dva života. Skrivio ju je mladi motociklist, od ranije poznat policiji zbog brze vožnje, prolaskom kroz crveno. Udario je u automobil koji je vozila mlada majka. Oboje su u nesreći poginuli, a trogodišnji dječak koji je bio u automobilu pušten je na kućnu njegu.

Za lokalni portal DalmacijaDanas javio se Splićanin koji niz godina vozi motor. Smatra da se nepravedno na sve motoriste gleda kao na divljake:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Javljam se kao dugogodišnji motorist. Nemam veliki motor nego vozim maxi skuter i ogorčen sam na tri stvari. Prva stvar, moja najdraža dionica je Split – Makarska, ali više je ne vozim jer ima puno mladih vozača koji voze ekstremno brzo, voze na zadnjem kotaču. Nemaju registarske oznake jer ako ih zaustavi policija plaća se 20 eura na licu mista kazna. Strašno je kako se to koristi, nenormalno je koliko ima neregistriranih motora na toj dionici.

Druga stvar, umoran sam više od članaka, bilo da je ubojstvo, ranjavanje, prometna nesreća, di se kaže da je osoba od ranije poznata policiji, osoba koja ima više kaznenih djela. Zašto je ona na slobodi? Zašto sud nije ništa poduzeo? I treća stvar, ovi lažni idoli. Pun je Instagram i Tik Tok di se vidi da oni po Splitu voze na stražnjim kotačima, pale gume, voze kroz crvena. Zašto policija ne istražuje tko je taj koji objavljuje, tko je taj koji širi negativnu sliku i podiže omladinu da rade izazove, da ugrožavaju svoje živote i živote drugih sudionika u prometu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prije smo primjećivali da bi se automobili pomakli, propuštali nas da prođemo, a sad se namjerno daju u desnu stranu da ne možemo. Nisu svi, ali ima onih koji su malo agresivniji u vožnji prema motoristima. To je sve uzrokovalo nekoliko zadnjih nesreća i mislim da nije u redu da se svi motoristi stavljaju u isti koš i da se misli da su svi opasni kao što je bilo u posljednjem nesretnom slučaju. Tu se vidi da je bila obijesna vožnja, vjerojatno je čovjek bio pod narkoticima ili pijan. Radi se o jednom izoliranom slučaju. Ta osoba da je bila u automobilu, možda bi napravila istu takvu stvar.

Izlazeći u medijima da je motorist prošao kroz crveno s 200 km/h i onda to sve više i više pali vozače automobila i stvara se mišljenje da su svi motoristi takvi. Ja ne vozim veliki motor, vozim maxi skuter svakodnevno po gradu, često idem do Makarske, u zadnje vrijeme izbjegavam tu dionicu jer se vozi ekstremno brzo, svaki drugi motorist nema tablicu. Kasnije kad sam se raspitao shvatio sam da je kazna 40 eura, ako se plati odmah onda je pola.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Omladina se danas dosta prati na društvenim mrežama. Vide se u videima njihove tablice, da voze na zadnje kolo, vidi se što rade po cesti. Mislim da je to hvaljenje na društvenim mrežama najveći problem. Toj mladosti su to izazovi i prate jedni druge. To baca fleku na sve ostale motoriste.

"Policija bi trebala istraživati osobe s društvenih mreža"

Mladi su sve ekstremniji. To se u moje vrijeme, kad sam bio mlađi, nije radilo. Sad se rade razne ekshibicije. Mislim da bi omladini trebalo dati da se negdje ispušu, da imaju nekakvu stazu da mogu taj adrenalin ispuhat. Kad se ovako nešto dogodi, onda policija izlazi na cestu, sakrivaju se po žbunju, stavljaju radare, idu s represijom. Mislim da to ne bi trebali rješavati prometni policajci nego bi se trebalo istražiti tko su te osobe koje stavljaju takve stvari po društvenim mrežama, tko su osobe koje šire takav đir i navlače mlade da se dokazuju jedni drugima, zbog čega dolazi do ovakvih tragedija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kad netko nastrada, novinari napišu – motorist stradao tu i tu. Napišite je l' bio pijan, je l' bio drogiran. Pogledajte koji je to sat kad se dogodilo. Često se dogodi da je alkohol, droga, da je kasno navečer nakon izlaska. Nisu svi motoristi takvi.

Mislim da se ne radi puno na prevenciji koliko bi se trebalo radit jer nema adekvatnih ljudi koji bi mogli raditi nešto konkretno. Motoklubovi imaju razna događanja, vožnje, moto partyje, ali ja osobno nisam ni u kakvom klubu, slobodni sam vozač i mislim da bi se trebalo radit na toj edukaciji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ova tragedija koja se dogodila je splet okolnost. Ta osoba je i prije bila kažnjavana, imala je problema s alkoholom i sa prevelikom brzinom. Policija je napravila što je napravila. Što je sudstvo napravilo? Stalno čitamo po medijima – otprije je poznat policiji. Što radi vanka ako ima toliko kaznenih djela?

Najviše me nerviraju komentari koji su toliko agresivni prema motoristima. Takvi ljudi će sutra u prometu namjerno smetat motoristima po cesti. Kažu – što on ima prolazit između auta, neka čeka svoj red. Tako možete bit u redu za kruh pa će doći trudnica i reći će joj – što si se je****, stoj u redu i čekaj. Zašto ne bi propustio nekog motorista, što ti znači 10 cm lijevo ili desno, tako se svugdje u svijetu vozi. Pogledajte kako se vozi u Italiji. Ne kažem da treba obilazit s desne strane, obilazit aute, obijat ljudima retrovizore, ali neka normalna vožnja, neće vam bit ništa ako prođe motorist i stane ispred vas za krenuti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mladima želim poručiti da moraju biti svjesni da imaju privilegiju što su živi, zdravi i mladi, ima toliko ljudi koji su bolesni i po bolnicama, a oni uništavaju svoje živote tim obijesnim vožnjama. Neka izbjegavaju te stvari, neka im ne budu idoli ovi što rade te gluposti i objavljuju po internetu, neka ne zamišljaju da je dionica od Splita do Makarske trkaća staza nego da jednostavno poštuju snagu motora.

POGLEDAJTE VIDEO: U Kaštelima na posljednji počinak ispraćena tragično stradala mlada majka