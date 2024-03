U subotu je u Rijeci održan skup molitelja u Rijeci. Došlo je dvadesetak ljudi, a sve je osiguravala policija. Međutim, nije prošlo bez incidenta.

Kako javlja ripotal, riječka dogradonačelnica Sandra Krpan mirno je prosvjedovala te je van kruga molitelja istaknula transparent s porukom: "Ovo je kampanja za ukidanje ženskih prava". U jednom trenutku do nje je došao redar koji se doslovno naslonio na nju i onemogućio je u mirnom prosvjedu. Krpan je na to upozorila i prisutne policajce. Na to su se, prema njenim riječima, interventni policajci potpuno oglušili.

"Evo, recite mi je li ovo normalno? U jednoj, navodno, sekularnoj građanskoj državi. Je li normalno da se "čuvar" navodnih muškaraca koji kleče i mole za sve ono što više ne želim ni ponavljati, prsima o prsa naslanja na mene? Je li normalno da policija na to ne reagira, iako sam ih to tražila? Je li normalno ovo vrijeme u kojem živimo? Pitam vas je li normalno, iako jasan odgovor doslovno vrišti. Jer, ne samo da nije normalno, nego je i opasno - za sve žene, za naše djevojčice, ali i za muškarce, one koji stoje, one koji to zaista jesu! I ne, neće me zastrašiti, neću stati i neću prestati govoriti! Jer važno je i jer ovo nije Hrvatska kakvu želimo!", poručila je riječka dogradonačelnica.

