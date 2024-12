Hrabrost, ljudskost, ljubav: Ovo su priče koje vraćaju vjeru u ljude

U 2024. godini, u našoj rubrici Dobra strana Dana imali smo čast i privilegiju podijeliti s vama priče koje su nas dirnule u srca i podsjetile da u svijetu još uvijek ima mnogo dobrote, hrabrosti i ljudskosti. Ove godine, svjedočili smo junačkim pothvatima, nevjerojatnim životnim borbama, velikim uspjesima i malim, ali velikim herojskim činovima. Priče su to koje podsjećaju da snaga, ljubav i humanost nisu samo vrijednosti iz prošlih vremena već žive među nama svakog dana.

Donosimo vam popis najdirljivijih priča koje su nas podsjetile na to da, unatoč svemu, ljudskost, hrabrost i dobrota uvijek nađu svoj put.

Životna borba hrabre Melite

Cijela Hrvatska digla se na noge nakon RTL-ove priče o Meliti. Samohranoj majci četvero djece, koja se treći put bori s karcinomom. Potrebna joj je pomoć, jer do nove godine mora iseliti iz podstanarskog stana i zbog svoje djece htjela bi ga otkupiti.

"Najteža stvar na svijetu kad netko traži za sebe, kad možeš nekom nešto pružit, to je puno, puno lakše. Znam po sebi, gdje god sam nekom mogla nešto napraviti i pomoć, joj to je takva navala pozitivne energije i ljepota života, ali kad čovjek mora tražit za sebe.. sakrila bih se u mišju rupu", komentirala je Melita.A onda se dogodila čarolija. Jer čarolija postoji- nastaje iz ljubavi. Na račun stižu uplate u stotinama eura. Cijelu priču o hrabroj Meliti pogledajte ovdje

Vukovarac Damir pobijedio leukemiju

Damiru Pejiću (16), čija je priča potresla Hrvatsku, uspješno su transplantirane matične stanice. Vidljivo mršaviji, ali ipak nikad snažniji Damir je pobijedio leukemiju. 'Sretan sam. Više sam i psihički malo opao jer cijelo vrijeme bit po bolnicama, pa malo bit pušten minimalno u stan u Zagrebu - već mi je to preko glave došlo', objasnio je. Raduje se povratku u svoj dom i nada se da će blagdane provesti isto u Vukovaru. Iza njega je doista težak, mučan put. Ali nisu ga on, baka i ujak prolazili sami. Cijelu priču pogledajte ovdje

Junački čin hrabrih policajaca

Herojski čin policajca u Šoltanskom kanalu u blizini Čiova u studenom ove godine zadivio je mnoge. Manja jedrilica s dvoje stranih državljana je zbog prodora vode počela tonuti, a u pomoć im je stiglo policijsko plovilo. Kako bi im pomogao - unatoč teškim vremenskim uvjetima - policajac je uskočio u more. Cijelu priču pogledajte ovdje

Srednjoškolci spasili čovjeka

Učenici riječke prometne škole Martin Miletović, Anteo Čota i Robert Kalčić u listopadu ove godine spasili su život nepoznatom čovjeku. Iz učeničkog doma primijetili su ga kako sjedi s vanjske strane prozora, u prizemlju zgrade preko puta. Ali odjednom se prevrnuo. Dojurili su do njega i shvatili da mu je hitno potrebna pomoć. Kako je hrabri trojac pomogao i spasio život nepoznatom muškarcu pogledajte ovdje

Gabriel (8) spasio prijatelja od utapanja

Mali heroj od svega osam godina spriječio je tragediju na sisačkim otvorenim bazenima! Gabriel Bratim je spasio od utapanja svog mlađeg prijatelja. O njegovom herojskom podvigu pričala je cijela Hrvatska. Cijelu priču pogledajte ovdje

Svjetski uspjeh hrvatske znanstvenice

Znanstvenica iz Krapine Ljiljana Fruk postigla je svjetski uspjeh.. Na Cambridgeu vodi tim od devetnaestero ljudi koji rade na lijekovima za brže razaranje raka pluća i gušterače. Fruk je šefica svjetskog tima koja vjeruje da će karcinome pretvoriti u izlječivu bolest. Naime, ona s timom vodi bitku za lijek za brže razaranje raka pluća i gušterače. Cijelu priču o velikom uspjehu hrvatske znanstvenice pogledajte ovdje

Časne sestre grade utočište za onkološke bolesnike

Samostan Milosrdnih sestara Svetog Križa nalazi se u blizini triju bolnica i Klinike za tumore pa oduvijek pruža privremeni dom onima u potrebi. Utočište koje bi trebalo biti dovršeno za 10 mjeseci imat će kapacitet od 30 kreveta za bolesnike i njihovu pratnju. "Sve više je onkoloških bolesnika koji se liječe kemoterapijom ili zračenjem. Djeca koja su bolesna od leukemije i trebaju medicinske tretmane, trebaju biti u bolnici duže vremena, a pratnja njihova, najčešće je to majka, nema gdje biti smještena. Iako Klaićeva bolnica ima nešto soba, kad god ih pitamo oni kažu sve je zauzeto. To je očito mali kapacitet na ono kolika je potražnja", kazala Finka Tomas, poglavarica samostana Svetog Križa u Zagrebu. Cijelu priču pogledajte ovdje

Pošteni malac iz Trogira

Preko trogirskog kamenog mosta Daniel Divković (11) se s razredom vraćao s terenske nastave, kad se poskliznuo na nešto. Ugledao je omotnicu punu novca i nije dvojio što s njom. Novac, među kojima je bilo eura i jena, je bio u sigurnim rukama. Što se poslije dogodilo s novcem pogledajte ovdje

Klinci čiji oglas vraća vjeru u ljude

Grga Setinšek i Antonio Guttert Morić, učenici OŠ Vladimira Deščaka u Svetoj Nedelji imaju samo 12 godina, a samo s jednim oglasom postali su primjer svima. Na njemu je stajalo da tijekom vikenda pomažu starijima i nemoćnima i kome je potrebna pomoć da se javi. Cijelu priču o mlacima koji su svoje starije sugrađane ostavili bez riječi pogledajte ovdje

Riječanin Luka (17) europski prvak u maketarstvu

Rijeka ima europskog prvaka u izradi maketa brodova. Luki je 17 godina, na natjecanjima se pojavio tek prije dvije godine i pomeo konkurenciju koja makete brodova izrađuje od malih nogu. Brodomakaterstvom se bavi dvije godine, a već je osvojio dva zlata na europskom natjecanju u Bugarskoj, zatim još jedno zlato pa srebro i pehar na zagrebačkoj Crnoj kraljici. Cijelu priču o Luki pogledajte ovdje