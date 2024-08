Ima li kraja vrućinama? Naš meteorolog otkrio stiže li promjena vremena i kada

Popustit će samo vrućina početkom novog tjedna uz pojačan vjetar, najprije samo u kopnenim krajevima. Naime, frontalni poremećaj je stigao i malo zastao iza Alpa, a tek oslabljen će proći glavninom sjevernije od nas. No, malo te vlage stiže već danas.

Danas ujutro ponegdje umjerena naoblake, prije svega u unutrašnjosti, najviše u gorju. No, bit će još uvijek to prevladavajuće sunčano vrijeme, posebice duž vjetrovitijeg Jadrana. Na kopnu slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a na moru umjerena, pod Velebitom jaka bura, u početku i s olujnim udarima. Najniža temperatura malo viša, na kontinentu od 16 do 20 °C, dok će topla bura održavati visoke temperature do dugo u noć, a tek pred samo jutro bit će između 24 i 27 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj svakako nešto više oblaka nego danas, ali bit će to većinom sunčano. No, uz slab, prolazno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar malo manje vruće nego danas. Temperatura oko 30-31 °C. Nestabilnije uz pokoji pljusak tek u noći na utorak.

I na istoku slično, većinom sunčano i manje vruće. Slab do umjeren sjeverac, a temperatura između 32 i 34 °C, lokalno u Podunavlju još moguće i 35 °C. Ovdje prema večeri već ima šanse za neki izolirani pljusak, osobito oko Podravine, a ako se i dogodi može biti čak izraženiji, posebice uz granicu sa Mađarskom.

U Dalmaciji nastavak toplinskog vala uz dosta sunca, ali u zaleđu, osobito uz granicu s BiH uz lokalno jači razvoj oblaka moguć je i poneki pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, sjevernije bura, koja će navečer zapuhati duž cijele obale.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, na zapadnoj obali Istre i u gorju uz više oblaka. Raste vjerojatnost za grmljavinski pljusak kasno navečer, a prije toga samo rijetko u Lici. Navečer opet i jačanje bure pod Velebitom, a do tada uz more podjednako vruće. Ugodnije u gorju.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti barem djelomice sunčano. Ustvari, nešto više oblaka se očekuje samo u utorak uz lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Od srijede samo rijetko koji kraći pljusak u popodnevnim satima, a to glavninom u gorju. No, ostaje većinom vruće i sparno.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu u utorak samo poneki pljusak iz zaleđa može stići do obale i to dalmatinske. Prevladavat će inače sunčano, a temperatura od srijede, kada i bura oslabi, za nijansu niža, no ostaje vruće.