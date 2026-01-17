Hrvatska osvojila europskog Oscara! 'Fiume o morte!' najbolji je europski dokumentarni film

Dokumentarno-igrani film "Fiume o morte" Igora Bezinovića osvojio je Europsku filmsku nagradu u Berlinu.

Foto: Havc

Foto: Havc

"Želim pozdraviti Rijeku, Riječane i Riječanke i posvećujem nagradu gradu Rijeci i svima koji su sudjelovali u ovom filmu", rekao je Bezinović i podsjetio kako su prošli mjesec u Njemačkoj studenti protestirali protiv militarizacije Njemačke što je fascinantno i da se nada da će to potaknuti sve studente Europe da se pridruže tom prosvjedu.

Foto: Havc

"Fiume o morte" bio je nominiran i u kategoriji za najbolji europski film, no ta nagrada otišla je igranom filmu "Sentimentalna vrijednost" (Norveška, Francuska, Danska, Njemačka i Švedska koprodukcija) redatelja Joachima Triera.

Foto: Havc

Nakon premijere u Rotterdamu, gdje je osvojio glavnu nagradu, film je krenuo na uspješne festivalske turneje. Vrlo brzo postao je i najgledaniji dokumentarac u hrvatskim kinima, a također je i hrvatski kandidat za Oscara.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski film 'Fiume o morte' u lovu na Europskog Oscara: 'Ako bude sreće...'