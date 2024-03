Davor Nađi, predjsednik parlamentarne stranke Fokus, na svom je Facebook profilu objavio da njegova stranka izlazi iz predizborne koalicije sa SDP-om.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Stranka Fokus je drugačija od svih stranaka u Hrvatskoj po tome što mi ne govorimo ono što ljudi žele čuti, već govorimo stvari kako jesu i kako trebaju biti. U ove izbore idemo ne samo da bi smijenili postojeću vlast, već da odredimo novi pravac razvoja Hrvatske. Fokus ne zanima samo 17.4. ove godine, nas zanima 18.4. i svi oni dani i godine koji će uslijediti nakon izbora. Mi nećemo sumanuto jurišati, a bez da znamo koji nam je cilj. Nama nije cilj spaljena zemlja.

Mi u Fokusu smo mladi ljudi, nova generacija političara koji žele i imaju odgovornost voditi ovu zemlju za desetljeća koje slijede. Trenutno je u Hrvatskoj takvo usijanje i psihoza kao za vrijeme hladnog rata. Imamo dvije strane koje jedna drugoj prijete, i na kraju će stvarno ostati samo spaljena zemlja. Istina je da smo u više navrata razgovarali sa SDP-om. Također, istina je da su se svi drugi dogovorili ili ispali iz tih dogovora sa SDP-om. Svi osim nas. Mi smo ostali zadnji upravo zbog toga što smo upozoravali SDP da nije dovoljno samo promijeniti HDZ s vlasti, već da trebamo znati što ćemo raditi dan poslije.

Nažalost, nismo nikako mogli doći u poziciju da konstruktivno razgovaramo o programu. Svjestan sam da je SDP-u pobjeda na nišanu, ali nama to nije prihvatljivo ako je cijena toga urušavanje ustavnog poretka, agresija u javnom prostoru i politički obračun. Fokus zbog svega ovoga na izbore neće izaći kao dio SDP-ove koalicije već idemo samostalno. Mlada smo stranka, samo 4 godine postojimo, a već smo u tako kratkom vremenu uspjeli sredine u kojima imamo vlast pretvoriti najboljim gradovima i općinama u Hrvatskoj. Oni koji nas znaju i oni koji su barem jednom poslovno ili privatno bili u Samoboru, Svetoj Nedelji, Svetom Ivanu Zelini, Dugom Selu, Pirovcu ili Križu dobro znaju da se tamo dobro živi i posluje. To s mjesta koja su unazad nekoliko godina proglašavana najboljima u Hrvatskoj.

Dakle, mi znamo kako. I to ćemo ponuditi biračima koji su u ovoj trenutnoj situaciji nezadovoljni kako se ponašaju HDZ i SDP, kojima se ne sviđaju ovi politički obračuni. Mi smo nova generacija političara i svi oni kojima je dosta gledati stare političke face kako se izmijenjaju na pozicijama, imaju priliku glasati za nas. Idemo smijeniti HDZ, ali na način da ponudimo rješenja za dan poslije. Mi to znamo. I to smo već dokazali."

