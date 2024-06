Istraživanje HUDI Digital AdEx otkrit će kolika je ukupna vrijednost oglašavanja na pretraživačkim platformama i društvenim mrežama koju su generirale velike kampanje, mala i srednja poduzeća te privatne osobe u 2023. godini. Od ove godine, HUDI Digital AdEx po prvi puta odvojeno prati i prihode od digitalnih oglasa u oglasnicima, a osim toga, predstavit će se koliko se ulagalo u display, video, native i specijalne projekte. Istraživanje je treću godinu zaredom proveo Momentum, austrijska agencija s više od 15 godina iskustva u istraživanju AdEx-a, uz podršku Ipsos Hrvatske.

Ozren Kronja, izvršni direktor Hrvatske udruge digitalnih izdavača, najavljuje kako je, u usporedbi sa stagnacijom u 2022., u 2023. tržište raslo u svim područjima mjerenja. A koliko točno, saznat ćemo na DigitalPub-u.

Navigiranje kroz dezinformacije

Ovogodišnji DigitalPub Day 2.0, stručna konferencija u organizaciji HUDI-ja, naslovljen je "Navigating Misinformation: Sail the seas of information with the compass of critical thinking" i posvećen je borbi protiv dezinformacija i zaštiti ljudi u internetskom okruženju. Osim HUDI-jevog aktivnoga sudjelovanja u dva ključna fact-checking projekta – TurFacto Agencije za elektroničke medije i Ministarstva kulture i medija, u suradnji sa Sveučilištem VERN, i FACT, u suradnji s FERIT-om Osijek, borbi protiv dezinformacija priključuje se i Google News Initiative sa prezentacijom na temu prebunkinga koju će održati Natalia Żaba, Google Teaching Fellow. Voditeljica marketinških komunikacija u A1, Marina Parić, upoznat će sudionike s platformom #BoljiOnline, usmjerenom na zaštitu pojedinaca na internetu.

Novi SoMo Borac, događaj za najjače digitalce regije

Programski dio konferencije zatvorit će se najavom SoMo Borca, događaja koji iz godine u godinu nagrađuje najuspješnije kampanje čitave regije, a ove će se godine održati 25. listopada. Cijelu priču o digitalnom svijetu i oglašavanju zaokružuju HUDI-jevi partneri Linker i Go2Digital koji podržavaju misiju i viziju konferencije.

Broj sudionika na DigitalPub Dayu je ograničen, a održava se 18. lipnja 2024. u Wespa Bussines & Loungeu u Zagrebu.

Izvršni odbor HUDI čine Igor Cenić, član upravnog odbora Hanza Medije, Marin Katušić, direktor razvoja sadržaja, Index promocija, Maja Blumenšajn, direktorica novih medija Nove TV, Tonko Weissmann, izvršni potpredsjednik i član uprave RTL-a Hrvatska, Zoran Turković, izvršni direktor i član uprave u 24sata, te Miran Pavić, osnivač i direktor Telegram Media Grupe; dok je predsjednik HUDI-a Matej Lončarić, glavni direktor digitalnog poslovanja, CME Adria.

