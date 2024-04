Od početka siječnja ove godine do konca ožujka, saborski zastupnici sada već raspuštenog 10. saziva Hrvatskog sabora, mimo plaće potrošili su 247 tisuća eura, najviše, 102 tisuće eura, kako bi se osobnim automobilom dovezli na zasjedanje.

Zastupnicima se, naime, plaća kilometraža koju prijeđu osobnim automobilom do posla, a uz nju i cestarina, za koju im je u istom razdoblju isplaćeno gotovo 18 tisuća eura. Kad se ta dva troška zbroje, dolazi se do iznosa od 120 tisuća eura, a to je gotovo polovica svih troškova koje su imali.

U troškovima je sudjelovalo 106, od 151 zastupnika, njih 45 nije imalo nikakvih troškova, mahom se radi o zastupnicima koji žive u Zagrebu ili njegovoj bližoj okolici i dolaze i iz vlasti i iz oporbe, lijevih i desnih stranaka.

Među zastupnicima bez dodatnog troška je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković (HDZ).

Radinovih 9,38 eura

Furio Radin (NZ) ukupnom je trošku pridonio sa simboličnih 9,38 eura, koji su iskazani u rubrici „ostalo“, a koja uključuje troškove taksija, parkinga, vinjete itd. U istoj rubrici Urša Raukar Gamulin (Možemo) iskazala je 49, 19 eura, dok je 80 eura, koliko je potrošio Milorad Pupovac (SDSS), iznos dnevnice.

Gledaju li se troškovi po svakom zastupniku, kao i ranije, najviše su potrošili oni koji žive daleko od Zagreba ili su članovi raznih izaslanstava, pa često putuju u inozemstvo.

Na vrhu popisa je Katica Glamuzina (SD) koja je potrošila gotovo 5.500 eura, slijede je HDZ-ov Nevenko Barbarić (5.069 eura), Socijaldemokrat Domagoj Hajduković (4.955 eura), nezavisna Marijana Petir (4.899 eura), HDZ-ov Jure Brkan (4. 892 eura), SD-ov Željko Pavić (4.727), HDZ-ov Ante Bačić (4.713), Mostovi Zvonimir Troskot (4.598) i Božo Petrov ( 4.384 eura) itd.

Za prijeđenu kilometražu najviše je isplaćeno SD-ovu Paviću (3. 560 eura), HDZ-ovu Barbariću (3.188) i Mostovu Petrovu (2.824 eura).

Pavić (HDZ) preferira javni prijevoz i avion

Do sjednica Sabora na Trgu svetog Marka zastupnici mogu doći i javnim prijevozom uz refundiranje troškova, no u nepuna tri mjeseca za taj, manje komforan vid dolaska, opredijelilo se samo sedmero zastupnika, potrošivši zajedno oko 300 eura, od čega je 108 eura potrošio Marko Pavić (HDZ).

Taj zastupnik nije imao 'automobilskih troškova', no kako je član međunarodnih izaslanstava na avion je potrošio 1.238 eura. Više od njega na avion je potrošila samo nezavisna Petir (2.640 eura), a gotovo isto Mostova Marija Selak Raspudić (1.220 eura).

Za zastupničke stanarine u nepuna tri mjeseca isplaćeno je gotovo 43 tisuće eura, za odvojeni život 21.500 eura, za avionske karte 19.100 eura, za cestarinu 18 tisuća eura itd.

Hrvatski sabor je ove godine plenarno zasjedao od 15. siječnja do 14. ožujka, kada je 10. saziv raspušten, no troškovi su iskazani do 26. ožujka i još nisu konačni, jer neke račune, poput onih za stanarinu, zastupnici i dalje dostavljaju, jer im mandat traje dok se ne izaberu novi, objašnjeno je iz Sabora.

Uz plaću, koja ovisi o njihovom radnom stažu, osobnom odbitku i porezu, a koja je prošle godine prosječno iznosila 2326 eura, zastupnici mjesečno primaju i paušal od oko 200 eura za pokrivanje materijalnih troškova. Onima koji žive izvan Zagreba zajamčena je i mjesečna naknada za odvojeni život od 133 eura koju primaju samo kad Sabor zasjeda.

Zastupnicima čije je prebivalište od Zagreba udaljeno više od 50 kilometara pokriva se i trošak službenog ili unajmljenog stana do 332 eura i režija do 66 eura.

