Predsjednik Zoran Milanović posjetio je Industrijsko-obrtničku školu Šibenik. Nakon obilaska novinarima odgovara na aktualna pitanja.

"To je nešto što će biti meta obračuna od prvog dana. Naše ljude u trgovinama deru", kazao je Milanović o rastu cijena.

Neredi navijača

"To je odgovornost vrha MUP-a. Plenković pokušava manipulirati. Božinović je kriv za to i Plenković. Nisu tri kordona policije stavili, zašto nisu pregledavali ljude. Netko je tamo lokao, i napio se. Kako možeš unijeti bačvu od pet litara. Sve je to policiji prošlo kroz nos, kroz sinuse. To je propust onih koji izdaju političke smjernice", dodao je.

Potrebna je promjena vlasti, kazao je.

O Butkoviću

"Što je napisao o meni na glagoljici? Kakavo lobiranje kod banaka. Za što?", kazao je Milanović.

"Butko će u zatvor najvjerojatnije ako Turudić neće biti državni odvjetnik, a mi ćemo ga smijeniti", kazao je. "Uzet će mu i gebis. Butko je krčmar i jedan sitni žmukler. Povarenjak, lopina koji se smješkao, ali u stvari su tu ozbiljne stvar", kazao je.

