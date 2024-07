Vikend je počeo pravim, gotovo idealnim ljetnim prilikama. Nalazimo se i dalje u polju vedrine, tj anticiklone s centrom malo istočnije od nas, dok se sa zapada približava frontalni poremećaj. No, samo će mali dio te vlage stići preko Alpa, a s jugozapada nam pritječe sve topliji, sutra i saharskim pijeskom malo bogatiji zrak. Idućeg tjedna novi toplinski val. Do ponedjeljka još primjereno vruće za ljeto, ali onda već nekima i neugodno vruće i sparno, teško će se disati… pripremite na rashlađivanje prostorija i danju i noću.

NEDJELJA

Sutra ujutro pretežno vedro, prolazno samo na zapadu s umjerenom naoblakom, koje se nešto više može zadržati u gorju. Vjetar na kopnu slab, duž same obale mjestimice burin, a na moru slabo do umjereno, ponegdje na otvorenome i pojačano jugo. Noć još na kopnu više manje ugodna za spavanje, osobito u gorju, a na Jadranu posvuda toplo, oko 23 °C.

Poslijepodne ostaje većinom sunčano, u cijeloj zemlji vruće, ponegdje i vrlo vruće. Bit će to temperatura između 30 i 35 °C. No, neće biti ti popodnevni sati sasvim stabilni na zapadu zemlje. Naime, uz lokalni razvoj oblaka moguć je poneki izolirani pljusak u unutrašnjosti Istre, gorskom kotaru, središnjim predjelima, ali vjerojatnije samo kasnije navečer na krajnjem sjeveru, oko Međimurja.

U NOVOM TJEDNU NA KOPNU

U unutrašnjosti pretežno sunčano, ali uz sve izraženiju dnevnu vrućinu, koja će biti sve neugodnija nakon toplijih noći, osobito sredinom tjedna kada se očekuju maksimalci i preko 35 °C. I dalje neće biti to posve stabilne prilike pa je uz lokalni razvoj oblaka moguć prolazno koji pljusak praćen grmljavinom, osobito krajem dana i navečer.

U NOVOM TJEDNU NA MORU

Na Jadranu obilje sunca i vedrine, ono malo oblaka što se i razvije bit će u zaobalju, a tamo postoji pak sasvim mala šansa za poneki pljusak i to uglavnom u utorak u dalmatinskom zaleđu. Ujutro burin, danju maestral, no temperatura sve viša, kako ona zraka, tako i samog mora. Naime more je trenutno većinom između 24 i 26 °C, a sredinom idućeg tjedna će ponegdje ići i do 28 °C.