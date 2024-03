Iako se već nekoliko godina ponavlja kako Hrvati žele u inozemstvo trbuhom za kruhom, prema posljednjem istraživanju izgleda da ipak nije tako.

Alma Career grupa, vodeća grupacija na tržištu usluga zapošljavanja u 11 zemalja središnje i istočne Europe, provela je međunarodno istraživanje o spremnosti na preseljenje zbog posla otkrivajući stavove i percepcije više od 82.000 sudionika, od kojih 11.800 iz Hrvatske.

Spremnost na preseljenje

Prema istraživanju, čak dvije trećine ispitanika (64 %) nije voljno preseliti se. Očito smo došli u fazu u kojoj su oni koji su to željeli, već i učinili. O preseljenju ozbiljno razmišlja svaki peti građanin (21 %), dok je 15 % neodlučnih.

Gledajući po svim zemljama koje su sudjelovale u istraživanju, ispitanici u Sjevernoj Makedoniji (28 %), Estoniji (27 %) i Bosni i Hercegovini (26 %) skloniji su preseljenju nego ispitanici u Finskoj (20 %), Sloveniji (16 %) i Poljskoj (17 %), a samo vrlo mali broj ispitanika u Litvi (12 %) i Bugarskoj (11 %) otvoreni su za preseljenje u inozemstvo u potrazi za poslom.

Na preseljenje u Hrvatskoj, kao i u drugim zemljama uključenim u istraživanje, spremniji su ispitanici viših platnih razreda, navodi Moj posao. Svaki četvrti ispitanik koji trenutno ima plaću u gornjih 10 % spreman je na preseljenje, dok je takvih svega 18 % među onima s najnižih 10 % primanja.

Na preseljenje bi ispitanike iz Hrvatske najviše potaknula bolja plaća (64 %). Daleko ispod toga, na drugom mjestu je mogućnost razvoja karijere (29 %) te mogućnost da sa sobom povedu članove obitelji (22 %). Stjecanje novih znanja i vještina potaknulo bi 15 % ispitanika, a svaki deseti (10 %) odselio bi zbog loše političke i ekonomske situacije.

U srednjoj Europi, na Balkanu te Finskoj, mogućnost bolje plaće najuvjerljiviji je razlog za razmatranje zapošljavanja u inozemstvu. Takvo mišljenje dijeli između 59 % do 61 % ispitanika. Drugi aspekt koji bi ispitanike potaknuo na preseljenje je mogućnost dovođenja članova obitelji. Ovaj benefit posebno je važan ispitanicima baltičkih zemalja i Finske (42 %). Nadalje, usavršavanje jezika te politički ili ekonomski uvjeti kod ispitanika imaju manji utjecaj na odluku o preseljenju od napredovanja u karijeri i profesionalnog razvoja. Generalno gledajući, čini se kako su mogućnost preseljenja s obitelji kao i financijska sigurnost glavni motivatori odlaska u inozemstvo.

Tri zemlje posebno interesantne

Hrvati bi najradije preselili u Austriju, Njemačku te Švicarsku. Kao razlog preseljenja u ove zemlje ispitanici su naveli viša primanja, bolji životni standard te bolje uređenje same zemlje.

"Svaki stanovnik koji napusti Hrvatsku nam je iznimno važan. Napuštaju nas mladi poduzetni ljudi s cijelim obiteljima, a naše stanovništvo sve je starije. Iako radnu snagu pokušavamo nadomjestiti sa radnicima iz susjednih zemalja iz kojih svake godine primimo oko 100.000 radnika, mogli bismo reći kako smo i taj "bazen" iscrpili. Uz to, oni su sve spremniji otići i dalje od nas. Moramo biti sretni da možemo uvesti radnike iz Azije i Afrike, ali oni su većinom slabije educirani. Ovo istraživanje pokazalo nam je kako i dalje postoji opasnost da će u budućnosti Hrvatsku na godišnjoj razini napustiti i do 30.000 stanovnika. No, najveći rizik je u grupi koju najteže možemo nadoknaditi, koje iz zemlje odlaze s cijelim obiteljima na duži period ili trajno", istaknuo je Igor Žonja, direktor Alma Career regije jug i predsjednik uprave portala MojPosao.