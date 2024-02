"Radio sam po restoranima gdje mi je jedan čovjek znao ostaviti i po 400 dolara bakšiša. Da se može zaraditi kao u Americi, i u Hrvatskoj bih konobario", ispričao je za Danas.hr Andrej Soldo o svom iskustvu na programu Work and Travel u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ovih je dana postao viralan zahvaljujući videu na TikToku u kojem je s pratiteljima otkrio kako je uspio postati voditelj jednog kafića bez ikakvog iskustva. Bilo je 2022. godine kada je prvi put otišao u Ameriku i nije znao što ga čeka. No, reklo bi se da su mu se karte poklopile.

"Trebao sam biti server asistent, no nisu se držali ugovora jer je menadžment tamo grozan pa sam morao prihvatiti sve što mi se nudilo samo da počnem raditi. Ponudila mi se pozicija bariste u kafiću što mi se nije sviđalo jer su smjene bile od 6 ujutro do podne", ispričao je svojim pratiteljima.

Odlučio je prihvatiti posao iako tada nije znao kako se radi kava, pjena ili bilo što drugo. Sve je to brzo svladao, a dobro je komunicirao s gostima i dobivao dosta pohvala što su primijetili i menadžeri.

"Jednog dana mi je došao menadžer i rekao da ću biti zadužen za sve, za obuku novih zaposlenika, popisivanje stvari koje treba naručiti. Pitao sam hoću li to osjetiti na plaći, a on mi je rekao da ću imati satnicu od 20 dolara plus napojnice. Ljudi moji, ja sam znao izaći s više para nego server u restoranu. Ova pozicija mi je otvorila vrata svim pozicijama u tom hotelu", prisjeća se dodajući da su ga tražili stalno, ali da je imao i najbolji raspored.

Dok je bio voditelj u kafiću, svi njegovi prijatelji Hrvati i Balkanci su kod njega mogli piti kave koliko su htjeli, a ništa nisu trebali platiti. Radio je sve pozicije u hotelu tako da mu drugi posao uopće nije trebao.

Pouka priče je, ističe Andrej, da ne brzate. "Ako odete tamo i na početku vam se sve ne svidi, malo se strpite, jer vam zaista može otvoriti brojna vrata, a meni je bilo zakon", naglašava nekadašnji student novinarstva koji je u međuvremenu diplomirao i zaposlio se u struci.

'Sad kuham savršenu kavu'

Pratitelji su ga u komentarima ispod videa nahvalili, no bilo je i onih koji su uzeli "na zub" njegovu vještinu kuhanja kave. "Videi su ti super, ali ta kava i pjena su katastrofa", napisao je jedan pratitelj.

U međuvremenu se popravio i kaže - sad radi savršenu kavu.

"Stvarno rasturam. To je bio taj početak kada nije bilo puno gostiju zbog nevremena pa smo imali vremena za snimanje i zezanje. A sad da me vidiš…", govori nam kroz smijeh.

Inače, Work and Travel USA je program kulturne razmjene koji studentima iz cijeloga svijeta omogućuje da u ljetnim mjesecima borave u Americi i obavljaju sezonske poslove. Neki bi rekli da je to puno više od programa, odnosno iskustvo koje mijenja sve.

Andrej je dva puta sudjelovao u programu, i za razliku od prvog iskustva, drugo mu nije ostalo u jednako lijepom sjećanju zbog lošeg menadžmenta.

"Bilo je jako teško komunicirati s njima i dobivali smo loše smjene. Tad sam tek shvatio što znači biti stranac u nekoj državi", ispričao nam je i dodao da je stalno išao na razgovore za posao jer je mislio da na prvom poslu neće ništa zaraditi.

