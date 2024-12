Holding otkrio razlog Mayerovog odlaska, oglasio se i on sam: 'Ne želim biti fikus'

Iz Zagrebačkog holdinga oglasili su se o ostavci direktora Gradske plinare Zagreb, Davora Mayera:

"Direktor Gradske plinare Zagreb d.o.o. Davor Mayer najavio je svoju ostavku Upravi Zagrebačkog holdinga, iz osobnih razloga, radi prihvaćanja bolje financijske ponude u međunarodnoj tvrtki. U Gradskoj plinari Zagreb ostaje do 1. siječnja 2025.", ističu u priopćenju, dodajući kako je Mayer tijekom svog mandata unaprijedio poslovanje GPZ-a te postavio temelje za daljnji razvoj.

"GPZ d.o.o. djeluje kao najveći operator plinskog distribucijskog sustava u Hrvatskoj. Vjerujem da sam u mandatu dovršio prvu fazu unaprjeđenja sustava i procesa unutar tvrtke, koja, poput drugih operatora koji predstavljaju važnu energetsku infrastrukturu, uspješno djeluje u izazovnom okruženju", rekao je Davor Mayer.

Nakon što Nadzorni odbor i Skupština GPZ-a zaprime i službenu informaciju o Mayerovu odlasku, pokrenut će proces imenovanja novog direktora tvrtke, a dovršetak tog procesa očekuje se do Mayerovog odlaska. U Zagrebačkom holdingu ističu i kako ove promjene nemaju nikakvog utjecaja na poslovanje Gradske plinare Zagreb - Opskrba, koju nastavlja voditi direktor Jeronim Tomas.

Tražio dodatni novac za kontrole plinskih instalacija

Kako neslužbeno doznaju 24sata, Mayer je navodno tražio dodatni novac kako bi mogao prekontrolirati 40.000 plinskih instalacija u kućama i stanovima, a pregovarao je i s regulatorom Herom, Holdingom i Vladom da se pomijeni zakon te osigura novac za pregled instalacija jer su sadašnje tarife - koje je Hera propisala, jednostavno nedostatne.

"On nije imao novac da provede kontrole koje nisu rađene još od bivše vlasti. Jedino je kod nas propisano da se nakon zamjene brojila koje idu svakih 10 godina, moraju provjeriti i instalacije u privatnim objektima. Za to nije imao ljudi na tržištu, nije imao novca, a trebao je kazneno odgovarati. Ovaj problem se mora riješiti, a njegova ostavka je svojevrsna šok-terapija da ukaže na to. Ostalo je više od 40.000 nepregledanih instalacija, sigurnost još nije ugrožena, ali će biti ako se ništa ne promjeni u sljedećem razdoblju", kazao je za medij sugovornik upućen u razloge ostavke.

Mayer: 'Imamo drugačije poglede'

"Puno je problema unutar Gradske plinare, ali i u odnosima s regulatorom i vlasnikom. Neke stvari sam pokušao promijeniti, neke sam pokrenuo, ali kada sam vidio da više ništa nisam mogao napraviti, vrijeme je da se maknem jer ne želim glumiti fikus. Činjenica je da se stvari presporo rješavaju. Nisam s nikim ušao u sukob, ali imamo drugačije poglede. Pametnije je zato da se maknem i upozorim na stvari koje se moraju mijenjati", kratko je za 24sata prokomentirao i sam Mayer.

Inače, Davor Mayer je četvrti direktor GPZ-a u tri i pol godine mandata zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Mayer je bio je i član uprave Ine, a našao se na udaru kada je svjedočio protiv Ive Sanadera u procesu uzimanja mita od MOL-a kako bi Hrvatska prepustila toj mađarskoj tvrtki kontrolu nad Inom.

