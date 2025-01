Hoće li Milanović imati inauguraciju na Markovu trgu? Evo što kaže Božinović

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u ponedjeljak kako je Hrvatska na jučerašnjim predsjedničkim izborima još jednom pokazala kako je snažna demokracija, dodavši da se rezultati moraju poštovati jer su birači ti koji odlučuju.

"Rezultati su takvi kakvi jesu. Milanović nije bio moj izbor, to sam i sinoć kazao, međutim, moramo poštivati rezultate izbora jer u konačnici građani i birači su ti koji donose odluku tko će biti predsjednik sljedećih pet godina i jučer su donijeli vrlo jasnu odluku", rekao je Božinović u Našicama nakon spaljivanja opojnih droga oduzetih u kriminalističkim istraživanjima. Najvažnije je da je Hrvatska još jednom pokazala da je snažna demokracija, da su ti izbori prošli bez problema, dodao je.

'Milanović nije čestitao našoj Vladi'

Aktualni hrvatski predsjednik Zoran Milanović u nedjelju je osvojio novi mandat s osvojenih 74,68 posto glasova i razlikom od oko 49 posto osvojenih glasova više u odnosu na protukandidata Dragana Primorca (HDZ i partneri). Milanović je ocijenio kako je takav rezultat više bila poruka Vladi nego podrška njemu, a Božinović je poručio kako je rezultat definitivno poruka koju će HDZ analizirati.

"Poruka Vladi je došla prije nekih osam do devet mjeseci kad su građani za posao za koji je Vlada odgovorna - vođenje sveobuhvatne vanjske i unutarnje politike, dali po treći puta povjerenje i mandat HDZ-u", poručio je.

Primorac nije čestitao protukandidatu Milanoviću na pobjedi, a upitan kako to komentira, Božinović je ustvrdio kako nitko nije niti jednom izjavom doveo u pitanje priznanje rezultata, dodavši kako je to najvažnije. "Kad govorimo o čestitanju, nažalost, to je praksa koju je u hrvatsku politiku uveo Milanović. Dakle, do njega su svi čestitali rezultate izbora izbornim pobjednicima, on je taj koji nije čestitao ni našoj Vladi na parlamentarnim izborima, ni gospođi Grabar-Kitarović", istaknuo je.

Inauguracija na Markovu trgu?

Na pitanje hoće li otvoriti Markov trg ako Milanović odluči tamo imati inauguraciju, Božinović je rekao kako je inauguracija javni događaj i okupljanje, a Markov trg je otvoren za javna okupljanja.

"Međutim, nemam nikakvu informaciju da se razmišlja o toj lokaciji. Prošli put je inauguracija bila u Uredu predsjednika", naveo je.

Ministar je također izrazio sućut obitelji starijeg muškarca koji je u nedjelju preminuo na biračkom mjestu u Rijeci.

