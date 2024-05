Tko još nije odlučio kamo će za ljeto, mora se požuriti, ako želi ugrabiti dobru priliku na našoj obali. Otprilike 75 posto obiteljskog smještaja već je popunjeno, procjenjuje Barbara Marković, predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja (HUOS). Dobra vijest za goste, ali ne i za same male iznajmljivače, je ta da je u usporedbi s prošlom godinom konkurencija veća.

"Ove godine ima puno više registriranih, odnosno kategoriziranih jedinica. Ljudi su se s obzirom na ovo moguće zaustavljanje apartmanizacije možda prepali pa su se počeli registrirati oni koji su se mislili i koji nisu mislili, ali prerano je govoriti kako će se razvijati veća regulacija obiteljskog smještaja. No, mi kao udruga jesmo za regulaciju jer potičemo obiteljski smještaj", istaknula je Marković za Danas.hr.

Cijene neće ići gore

Najvažnija informacija za građane su, dakako, cijene. Prošle smo godine bili svjedoci velikog poskupljenja obiteljskog smještaja, ali čini se da baš zato ove godine velikog dizanja cijena neće biti.

"Što se tiče cijena, cijene neće ići gore, koliko vidim. Dapače, ovi koji su nerealno digli cijene, stavit će cijene sukladno svom sadržaju i kvaliteti usluga. Mislim da će cijene ostati u granicama normale, kao što je trebalo biti prošle godine", kaže predsjednica HUOS-a.

Prije godinu dana su iznajmljivači usklađivali cijene zbog povećanih troškova poput čišćenja i režija, ali neke su cijene postale nerealne, smatra Marković. "Neki su maksimalno podigli cijene, pa su se opekli".

Konkurencija je jaka

Više registriranih smještaja ne znači da će sezona biti lošija, ali se neće svi puniti istim intenzitetom, upozorava Marković koja smatra da će prije svega prosperirati oni koji nude kvalitetnu uslugu i sadržaj, koji su autentični i koji imaju tradiciju u obiteljskom smještaju.

Konkurencija je dosta jaka, kaže Marković, pa je za iznajmljivače važno istaknuti se.

"Trenutni trendovi su održivi razvoj, usluga doručka, pet-friendly smještaj... To će iskakati od konkurencije", naglasila je. Danas je moguće i dobiti certifikat za eco-friendly smještaj. To mogu oni koji imaju punionice za električne automobile, koji minimaliziraju potrošnju papira i plastike ili reguliraju potrošnju klime. Osim gostiju, smještaj s takvim značajkama počele su prepoznavati i platforme za iznajmljivanje.

"Postoji i univerzalni smještaj kao onaj za osobe s invaliditetom i to je dosta traženo", dodaje Marković čiji je savjet da se ne smanjuje cijena nego unaprjeđuje usluga i kvaliteta smještaja.

I posezona se počela puniti

Gužve oko Uskrsa, ali i za Praznik rada svjedoče dobrom početku godine, a već su počele rezervacije i za posezonu.

"Mislim da nas očekuje jedna kvalitetna sezona i ono što me posebno raduje je to da se posezona počela puniti", rekla je Marković. "Znamo da u posezoni zna biti čak ljepše i toplije nego u visokoj sezoni. To su gosti prepoznali, žele izbjeći velike gužve. Počeli su razmišljati da dođu u Hrvatsku u devetom i desetom mjesecu, što nam dodatno produžuje sezonu", navela je.

Što se ljetnih mjeseci tiče, predsjednica HUOS-a nema dvojbi da će se smještaji vrlo brzo popuniti. Visoka sezona, ističe, nikad nije bila problematična. No, vlasnici obiteljskog smještaja ipak će morati pripaziti na veliku konkurenciju. Kako ističe Marković, nisu nam konkurencija strane zemlje, nego smo konkurencija sami sebi. Zato treba držati do kvalitete.

