Iz KBC-a Zagreb jutros su javili da imaju probleme sa sustavom bolnice te da je došlo do kibernetičkog napada na njihove sustave. Iz navedenog razloga primorani su isključiti sve sustave zbog dodatnih provjera.

"Sustave ćemo vraćati u produkciju kada se uvjerimo u njihovu sigurnost i ispravnost. Navedena situacija neće ugroziti bolesnike u KBC-u Zagreb", stoji u priopćenju KBC-a Zagreb.

Petric: 'Kradu osobne podatke'

Iako su iz bolnice rekli da situacija nije opasna, razgovarali smo sa IT stručnjakom Draganom Petricem koji nam je objasnio o čemu se tu zapravo radi i koje su potencijalne opasnosti.

"Razlog ovakvog napada je korist koju napadač ima od podataka bolnice. Ideja je ukrasti podatke bolnice kao velike institucije kroz koju prolazi ogroman broj pacijenata i te podatke poslije prodati, ili pak ucijeniti instituciju čije ste podatke ukrali i na taj način izvući novac", pojasnio je Petric.

Oglasila se i bolnica

Iz bolnice govore da opasnosti za pacijente nema.

"Teško je to sada procijeniti jer ne znamo o čemu se točno radi, ali ako je bolnica reagirala na vrijeme ne bi trebalo biti nikakvih problema. No, ako su napadači uspjeli izvući podatke prije gašenja sustava bolnice, tu već možda postoji problem", rekao je IT stručnjak Petric.

Ovakva situacija može uvelike otežati rad bolnici, kojoj mrežni sustavi trebaju za sve - od printanja nalaza pa svega ostalog. Netom nakon našeg razgovora s Petricom, bolnica je na konferenciji za medije otkrila što se točno dogodilo.

"Neke stvari se rade ručno, ali sigurnost bolesnika nije ugrožena. Svi pacijenti koji su hitni su u salama. Sve funkcionira, malo teže, ali funkcionira", rekao je prim. dr. Milivoj Novak, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor.

Izvor napada još ne znaju.

Laboratorij radi normalno, ali moraju svi više pisati, istaknuo je Novak. Nitko neće biti poslan doma zato što sustav ne radi, samo je sve malo sporije, uvjerava.

Novak ističe da nije iznenađen hakerskim napadom, ali da nije došlo do curenja podataka pacijenata. "Ako su mogli ući u Pentagon, sigurno da mogu i u nas", rekao je.

