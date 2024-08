Hrvatski autoklub izvještava kako su uvjeti povoljno za vožnju, ali da je promet pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima, osobito na dionicama autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, A2 Zagreb-Macelj, A3 Bregana-Lipovac, A6 Rijeka-Zagreb, zagrebačkoj (A3) i riječkoj obilaznici (A7), Istarskom ipsilonu, Krčkom mostu te na većini cesta u priobalju, osobito na Jadranskoj magistrali.

12:30

A1 Zagreb-Ploče-Karamatići: kolona na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora iz smjera Buzina duga je oko 10 km, a iz smjera čvora Zagreb zapad oko 3 km, na naplati Lučko u smjeru Zagreba kolona je duga oko 4 km, a na naplati Demerje oko 2 km. Zbog povećane gustoće prometa i kolone te sprječavanja stvaranja zastoja u tunelu povremeno se prekida promet kroz tunel Brezik u smjeru juga, kolona je između čvorova Otočac i Žuta Lokva u smjeru juga duga je oko 4 km.

Na dionici između čvora Zadar centar i tunela Čelinka u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni u pokretu uz povremene zastoje.

A2 Zagreb-Macelj: Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera.

Istarski ipsilon:zbog pojačanog prometa i povremenog zastoja u Sloveniji kolona na Istarskom ipsilonu duga je oko 2 kilometra

Krčki most: Pojačan promet u oba smjera, u smjeru kopna kolona je od Njivica, a u smjeru otoka duga je oko 4 km.

10:26

Pješak na autocesti A3 Bregana-Lipovac na 188. km između čvorova Lužani i Nova Gradiška u smjeru Bregane, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine 80 km/h.

A1 Zagreb-Ploče-Karamatići: Kolona na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora iz smjera Buzina duga je oko 2 kilometra.

A3 Bregana-Lipovac: Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane.

Krčki most: Pojačan promet u oba smjera, u smjeru kopna kolona je duga oko četiri kilometra.

STARO:

Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, izvještavaja jutros Hrvatski autoklub (HAK). Vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi.

Pojačan je promet na svim važnijim cestovnim pravcima, osobito na dionicama autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, A2 Zagreb-Macelj, A3 Bregana-Lipovac, A6 Rijeka-Zagreb, zagrebačkoj (A3) i riječkoj obilaznici (A7), Istarskom ipsilonu, Krčkom mostu te na većini cesta u priobalju, osobito na Jadranskoj magistrali.

A1 Zagreb-Ploče-Karamatići: kolona je na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora iz smjera Buzina duga je oko dva kilometra. Zabrana za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na cestama u Istri i priobalju bit će (zabrane nema na autocestama te državnoj cesti DC1): u nedjelju, 11. kolovoza, od 12do 23 sata.

Zbog radova zatvorene su ceste: DC1 u Vrlici (do 30. rujna); DC22 u Ulici Frana Supila u Križevcima (do 21. rujna); DC30 Ulica Stjepana Radića u Petrinji od raskrižja s Ulicom Otona Kučere do raskrižja s Ulicom Gromova (do 14. kolovoza); DC36 Pokupsko-Letovanić između mjesta Hotnja i Orleković (do 12. prosinca); DC44 u Buzetu (do 13. rujna); DC51 Nova Gradiška-Požega u mjestu Rešetari (do 19. srpnja 2025.); DC77 Žminj-Vodnjan između mjesta Svetvinčenat i Frlini (do 16. kolovoza); DC229 u mjesto Gornje Brezno (do 15. rujna); DC305 u Čabru (do 15. kolovoza); DC543 kod Donje Zdenčine (do 7. svibnja 2025.); DC678 u Belom Manastiru (do 15. kolovoza); ŽC3007 kod mosta Igrišće (urušavanje mosta). Obilazak je: Ulica Dugi Konec-Ulica Stubička Slatina-Mihanovićeva ulica-Gajeva ulica-Ulica Dugi Konec; ŽC6162 u Gornjoj Podstrani.

A3 Bregana-Lipovac: na zagrebačkoj obilaznici u zoni čvora Zagreb zapad iz smjera Bregane i Maclja u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom prema Jankomirskom mostu, a iz smjera čvora Lučko u smjeru grada osiguran je vozni trak kao spoj na Jankomirski most.

