Snježni nanosi, poledica i olujni vjetar! Dalmacija odsječena od kopna za pojedine vrste vozila

Hrvatski autoklub jutros je izdao niz upozorenja za vozače.

Za sve skupine vozila otvoreni su autocesta A6 Rijeka-Zagreb; Krčki most.

Iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji (i obrnuto) samo osobna vozila mogu prometovati autocestom A1 do čvora Sveti Rok i dalje državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina (DC50 i DC27) zbog olujnog vjetra i nanosa snijega.

Za ostale skupine vozila trenutno nema slobodnog cestovnog pravca, upozoravaju iz HAK-a.

Samo za osobna vozila otvorene su ceste (uz obveznu zimsku opremu): brza cesta DC1 Solin-Klis; državna cesta DC27 Gračac-Zaton Obrovački-Karin.

Zbog niskih temperatura moguća je poledica. Vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te na put ne kreću bez propisne zimske opreme.

Zbog promjenjivih meteoroloških uvjeta prije polaska na put informirajte se o stanju u prometu na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba (informacije su dostupne u realnom vremenu kada nastupe promjene za pojedine skupine vozila o čemu odlučuju nadležne cestarske službe u RH) i provjerite meteorološke uvjete na internetskim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda.

U tijeku je zimsko održavanje, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Zimski su uvjeti na pojedinim cestama u Lici, dijelu Slavonije, Dalmacije te Gorskom kotaru, uključujući autocestu A1 Zagreb-Ploče-Karamatići između čvorova Bosiljevo II i Rovanjska, državnu cestu DC1 Zagorje-Vaganac-Korenica te pojedine državne ceste na području Splitsko-dalmatinske županije.

U prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije.

Zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle na Jadranskoj magistrali (DC8) između Senja i Karlobaga.

Za sav promet zatvoreni su (zbog vjetra ili nanosa snijega): autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak SAMO za osobna vozila je: čvor Sveti Rok-DC50 Gračac-Obrovac-Karin-Smilčić-čvor Zadar istok) i naplatna postaja (čvor) Gornja Ploča; državna cesta DC1 na dionici Korenica-Ondić-Gračac-Palanka-Knin; Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene; ŽC6019 Posedarje-Novigrad (vjetar i stabla na kolniku); Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku;

DC69 Slatina-Voćin-Novo Zvečevo; DC25 Korenica-Lički Osik i Gospić-Karlobag; DC42 Poljanak; DC52 Špilnik-Korenica; DC54 Maslenica-Zaton Obrovački; DC217 Ličko Petrovo Selo-GP Ličko Petrovo Selo; DC218 Donji Lapac-Bjelopolje; DC429 Selište Drežničko-Prijeboj; DC522 Udbina-Gornja Ploča i čvor (naplata) Gornja Ploča na autocesti A1 DC553 Omiška obilaznica

DC106 Paški most; ŽC5126 Sveti Juraj-Krasno; ŽC5203 Sučević-Srb-Brotnja; ŽC5217 Bruvno-Mazin-Dobroselo-Donji Lapac.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te za vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu na cestama:

u Gorskom kotaru:

ŽC5030 Platak-Kamenjak;

ŽC5032 Crni Lug-Mrzle Vodice-Gornje Jelenje;

ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak;

ŽC5062 Kraljev Jarak-Fužine-Lukovo;

ŽC5068 Bukovac-Vrata-Fužine

te na ostalim županijskim i lokalnim cestama na području Čabra, Delnica, Vrbovskog i Gornjeg Jelenja.

u Lici:

autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići između čvorova Bosiljevo II i Rovanjska;

DC1 Zagorje-Vaganac-Korenica (dionica Korenica-Ondić-Gračac-Palanka-Knin zatvorena je za sav promet);

DC23 Duga Resa-Kapela-Žuta Lokva-Senj i Žuta Lokva-Lički Osik,

DC25 Korenica-Lički Osik-Gospić;

DC42 Josipdol-Poljanak-Selište Drežničko;

DC50 Gospić-Lovinac-Gračac;

DC218 Užljebić-Donji Lapac;

ŽC5203 Donji Lapac-Brotnja;te na svim lokalnim i županijskim cestama na području Ličko-senjske županije.

u središnjoj Hrvatskoj:

DC5 Donji Daruvar- Badljevina;

DC80 Daruvar-Đulovec-Pivnica Slavonska;

DC6 Glina-GP Dvor.

u Slavoniji:

DC53 Našice-Ruševo-Krndija;

DC69 Voćin-Zvečevo-Kamenska;

županijske ceste ŽC4253 Slatinski Drenovac-Velika, ŽC4102 Velika-Jankovac i ŽC 4030 Orahovica-Kutjevo.

u Dalmaciji:

DC1 Klis-Sinj;

DC39 Šestanovac-Dubci;

DC56 Neorić-Sutina;

DC58 Seget Gornji-Boraja;

DC60 Trilj-Brnaze;

DC62 Šestanovac-Ravča;

DC219 Gornji Muć-Sinj-GP Bili Brig;

DC220 GP Kamensko-Trilj.

Povodom predstojećih blagdana zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju (osim na autocestama i državnoj cesti DC1) bit će u: utorak, 24. prosinca, od 15:00 do 23:00 sata;

srijeda, 25. prosinca (Božić), od 14:00 do 23:00 sata; četvrtak, 26. prosinca (Sveti Stjepan), od 14:00 do 23:00 sata.