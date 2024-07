Povećana je gustoća prometa na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Vozače HAK upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

A1 Zagreb-Ploče-Karamatići:

povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u oba smjera;

pred naplatama Lučko i Demerje u oba smjera nema dužih čekanja.

A2 Zagreb-Macelj:

povećana je gustoća prometa pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba;

između čvorova Zaprešić i Zagreb zapad u smjeru Zagreba, kolona je oko 4 km.

A3 Bregana-Lipovac (uključujući i zagrebačku obilaznicu):

zbog prometne nesreće na 14.+800 km između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru istoka vozi se usporeno po dva prometna traka;

zbog prometne nesreće na kraku čvora Zagreb zapad u smjeru Lipovca vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine;

pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru Srbije kolona teretnih vozila je oko 2 km, a osobnih oko 1 km

A7 Rupa-Rijeka-Šmrika:

zbog vozila u kavru između čvora Rijeka zapad i odmorišta Vrata Jadrana Sjever u smjeru Rupe vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine.

Istarski ipsilon (A8/A9):

povećana je gustoća prometa prema Kaštelu u smjeru Slovenije te kod tunela Učka u oba smjera.

Jadranska magistrala (DC8):

povećana je gustoća prometa u Solinu te između Stobreča i Podstrane.

Izvanredne situacije na državnim cestama:

zbog prometne nesreće na cesti DC403 u tunelu Podmurvice u smjeru čvora Škurinje vozi se jednim trakom, usporeno.

Split - posebna regulacija prometa zbog Ultre

Tijekom petka, subote i nedjelje ( 12./13, 13./14 i 14./15.srpnja) u Splitu, na prostoru sportskog kompleksa Park Mladeži trajat će festival Ultra Europe. Policijski službenici će sukladno sigurnosnoj prosudbi i planu, provoditi osiguranje javnog okupljanja. Također, policijski službenici opservirat će sigurnosno interesantne lokacije na području grada Splita gdje očekuju okupljanje većeg broja građana ovisno o kretanju i okupljanju posjetitelja.



Posebna regulacija prometa



U petak (12./13.), subotu (13/14.) i nedjelju (14./15. srpnja) od 19:30 sati do 06:30 sati redarska služba zajedno s policijskim službenicima uspostaviti će blokadne punktove u užoj zoni sportskog kompleksa i za sav promet će biti zatvorena: ulica Hrvatske mornarice od raskrižja s ulicom Domovinskog rata do raskrižja s ulicom Ante Starčevića, ulica Mike Tripala od križanja s Putom Supavla do raskrižja s ulicama Velimira Terzića i Put Brodarice, ulica Put Brodarice

Tijekom privremenog zatvaranja prometnica promet će biti omogućen autobusima javnog gradskog prijevoza, vozilima stanara, vozilima žurnih službi i taxi vozila.



Obzirom na potrebu zatvaranja cesta uz mjesto održavanja javnog okupljanja, a činjenicu da je u ovom trenutku povećani broj turista u gradu radi čega je intenzivniji i cestovni promet iz policije napominju kako su od petka do nedjelje u vremenu od 19:30 sati do 06:00 sati, mogući zastoji i gužve u prometu posebno na prometnicama prema Marjanskom tunelu i prometnicama na području Spinuta i Lovreta.



Savjetuju građane da tijekom trajanja javnog okupljanja, od petka do nedjelje, posebno u vrijeme najvećeg intenziteta prometa izbjegavaju prometovanje u užoj zoni centra grada i da koriste alternativne pravce.



Parkiranje vozila



Također, u cilju neometanog pristupa vozila žurnih službi širem prostoru javnog okupljanja i u cilju protočnosti prometa, dodatno ukazuju građanima na obvezu da se pridržavaju propisa vezanih uz parkiranje osobnih vozila, te da ista ostavljaju i parkiraju isključivo na mjestima koja su za to predviđena, jer će u suprotnom ista biti uklonjena sukladno zakonu.



Savjeti za posjetitelje



Obzirom da se na javnom okupljanju očekuje veliki broj posjetitelja, savjetuju posjetitelje da na javno okupljanje sa sobom ne nose vrijedne predmete, odnosno da novac i predmete kao što su primjerice mobiteli i tehnika, te novčanike i osobne dokumente stalno drže pod nadzorom kako bi izbjegli mogućnost gubitka ili krađe istih. Također, savjetuju posjetitelje da ne nose zlatne lančiće, nakit i dragocjenosti obzirom da je policija prošle godine uhitila grupu počinitelja koji su posjetiteljima s vrata trgali nakit.

