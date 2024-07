RTL DIREKT / Guverner HNB-a Boris Vujčić otkrio Mojmiri koji su glavni motori inflacije

Svaki prodavač, pa i usluge mora paziti da ne digne cijene previsoko do razine kada kupac kaže - to ne želim više kupiti po toj cijeni i ode negdje gdje je jeftinije - u Portugal, Grčku. Španjolsku. Cijene moraju biti adekvatne usluzi koja se nudi. Ono što smo vidjeli da su cijene turizma bile glavne koje su vodile inflaciju. U ovom trenutku i zadnje tri godine to su smještaj, aranžmani, restorani i ugostiteljstvo